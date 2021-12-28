"Teslim Ol Sev ve Sessiz Ol" İngilizce sahnelenecek

Teslim Ol. Sev ve Sessiz Ol oyunu, 14-15, 21-22 Ocak’ta İngilizce olarak seyirciyle buluşacak. Oyun 28-29 Ocak’ta ise Türkçe olarak Gazhane sahnesinde olacak.
7 Jealous Fools performans topluluğu ile Amerikalı oyun yazarı Sean Michael Welch imzalı Teslim Ol. Sev ve Sessiz Ol oyunu seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yönetmen ve yapımcılığını üstlenen Ahu Sıla Bayer başta olmak üzere Armağan Oğuz, Miray Beşli ve Buket Gülbeyaz’ın da içinde olduğu 7 Jealous Fools performans topluluğunun sergilediği oyun, 65 dakika ve tek perde olarak sahnelenecek.
Performans sanatçısı Hürmüz, cenazesini bir performansa dönüştürür; eski aşklarını ve rekabet içinde olduğu kıskanç arkadaşlarını tabutun içinde karşılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.