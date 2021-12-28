"Teslim Ol Sev ve Sessiz Ol" İngilizce sahnelenecek

Teslim Ol. Sev ve Sessiz Ol oyunu, 14-15, 21-22 Ocak’ta İngilizce olarak seyirciyle buluşacak. Oyun 28-29 Ocak’ta ise Türkçe olarak Gazhane sahnesinde olacak.

7 Jealous Fools performans topluluğu ile Amerikalı oyun yazarı Sean Michael Welch imzalı Teslim Ol. Sev ve Sessiz Ol oyunu seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmen ve yapımcılığını üstlenen Ahu Sıla Bayer başta olmak üzere Armağan Oğuz, Miray Beşli ve Buket Gülbeyaz’ın da içinde olduğu 7 Jealous Fools performans topluluğunun sergilediği oyun, 65 dakika ve tek perde olarak sahnelenecek.

Performans sanatçısı Hürmüz, cenazesini bir performansa dönüştürür; eski aşklarını ve rekabet içinde olduğu kıskanç arkadaşlarını tabutun içinde karşılar.