Teknolojik ürünler uygun fiyata a101’den alınır!

11.000’i aşkın marketi ile Türkiye’nin en yaygın perakende zinciri olan A101, bu hafta da televizyonlardan beyaz eşyaya, akıllı telefondan teknolojik aksesuarlara, küçük ev aletlerinden, kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok farklı ürün çeşitliliğiyle sevenlerini bekliyor…



TELEVİZYON SEÇİMİNİZDE A101 YANINIZDA…

TOSHIBA 43L2163DT 43" Full HD Smart LED TV, Full HD görüntü kalitesi, dâhili HD uydu alıcısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB girişine sahip. Dâhili Wi-Fi özelliğiyle Netflix, Youtube, Prime Video ve Smart TV uygulamalarına kolay erişimiyle keyifli dakikalar geçirmeye olanak sağlıyor. Aynı zamanda ücretsiz montaj kolaylığı sunan ürün, Vestel Servis güvencesinde 3 yıl garantisi ve 4.199 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde.

ELTON EL32DAL13 32” Uydu Alıcılı Android Smart LED TV; dâhili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişine sahip. Kablosuz görüntü aktarma özelliği ile de oldukça kullanışlı olan ürün, 2 yıl Sunny garantisi ve 2.099 TL uygun fiyatıyla A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor.

SEG MARKA BEYAZ EŞYALAR BU HAFTA A101 MARKETLERİNDE…

SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi; LED göstergesi, ön ve hızlı yıkama programlarını da içeren 15 farklı program seçeneği ve 1200 devir özelliklerine sahip. Kaçırılmaması gereken bu harika makine Vestel Servis güvencesinde 2 yıl Vestel garantisiyle 3.199 TL’den müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Statik soğutma sistemine sahip SEG SRF 2832/ST 283 Buzdolabı ise 201 L soğutucu ve 42 L dondurucu olmak üzere 242 L Net hacmiyle yiyecekleri güvenle saklarken, sebze ve meyvelerin de taze kalmasını sağlıyor. Ücretsiz teslimat ve kurulum kolaylığı bulunan çift kapılı ve LED aydınlatmalı buzdolabı; 2 yıl Vestel Garantisiyle 2.399 TL.

TEKNOLOJİ TUTKUNLARI A101’ DE BULUŞUYOR…

REEDER P13 BLUE 2022 Cep Telefonu; Android 11.0 işletim sistemi, Yüz tanıma özelliği, 2 GB RAM’i ve 6.26" HD+ ekranının yanında 3800 mAh pil gücü ile uzun süre kullanım sağlıyor. 32 GB dâhili hafızasıyla bilgileri güvenle saklayan, 8 MP arka, 5 MP ön kamerasıyla güzel anılar biriktirmeye olanak sağlayan ürün, 2 yıl garantisi ve 1.599 TL fiyatıyla tüm A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

7 inç HD IPS ekranı, 4 çekirdekli 1.3 GHz işlemci ile dikkat çeken, Android işletim sistemine sahip LENOVO TAB M7 Tablet 1 GB RAM’i ve 16 GB dâhili hafızasıyla dosyaları, fotoğrafları, videoları güvenle saklarken, 3500 mAh batarya ömrüyle uzun süre kullanım imkânı sunuyor. Wi-Fi bağlantı özelliğiyle de oldukça kullanışlı olan bu ürün 2 yıl garantisi ile 699 TL fiyatıyla teknoloji reyonlarında.

5.0 bluetooth versiyona sahip OCY T7TWS Bluetooth Kulaklık tek başına 3,5 saate kadar, özel kutusuyla ise 17,5 saat kullanım sağlıyor. ENC Kristal netliğindeki ses teknolojisi, dokunmatik kolay kontrol ve OCY APP uygulaması ile oldukça kullanışlı olan bu ürün, 2 yıl garantisi ve 149 TL fiyatıyla teknoloji meraklılarını bekliyor.

Egzersiz yaparken hareket anında ensede kalan ergonomik tasarımı ile haftanın dikkat çeken ürünlerinden biri olan PIRANHA Spor Bluetooth Kulaklık, spor yaparken bile telefonla konuşmayı ve müzik dinlemeyi rahat ve keyifli hale getiriyor. Kaçırılmayacak bu kulaklık; 2 yıl garantisi ve 79,95 TL fiyatıyla A101 marketlerinde.

Evde geçirilen vakitleri neşeye dönüştüren PIRANHA Karaoke Mikrofon; bluetooth bağlantısı, USB girişi, bas-tiz ses kontrolü, müzik çalar ve ses kayıt özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu mikrofon 2 yıl garantisi ve 79,95 TL fiyatıyla eğlence tutkunlarını bekliyor.

ELITLED Bluetooth Hoparlörlü RGB LED Ampul kumanda üzerinden ses açıp kapama, durdurup devam ettirme, şarkı değiştirme ve parlaklık kontrolü ile mekana farklılık katıyor. Eğlenceli anlar geçirmeye olanak sağlayan ampul 69,95 TL fiyatı ve 2 yıl garantisiyle A101 marketlerinde ve a101.com.tr’de.

A101’İN KÜÇÜK EV ALETLERİNİ DENEDİNİZ Mİ?

Günümüz teknoloji çağında evlerin vazgeçilmezi IROBOT Roomba 606 Robot Süpürge üç aşamalı temizleme sistemi ve 9,2 cm yüksekliğiyle halı ve sert yüzeyde etkili temizlik deneyimi yaşatıyor. Merdivenden düşmeyi engelleyen sensöre, kirli alanda ekstra performans sağlayan kir sensörüne, geniş kapasiteli AeroVac filtresine ve şarj istasyonuna sahip olan robot süpürge, evi temizledikten sonra otomatik olarak şarj istasyonuna giderek kendini şarj edebiliyor. Bu minik yardımcının 2 yıl IROBOT Türkiye garantisi bulunurken, 1.799 TL fiyatıyla a101.com.tr’de satışa sunuluyor.

Kablosuz tasarımı ve 699 TL fiyatıyla öne çıkan DEERMA VC25 Şarjlı Dik Süpürge, 150 W nominal gücü, çift yönlü 0,7 L toz haznesi, 2200 mAh lityum pil gücü sayesinde 35 dakika çalışma süresiyle oldukça kullanışlı. Ana başlığa ek 2 fırça başlığı, manyetik şarj ve 2 yıl garantisi bulunan ürüne A101 marketlerinden kolaylıkla ulaşılabiliyor.

A101, bu hafta KIWI KTM 2907 Çay Makinesi ile çay tiryakilerinin yüzlerini güldürüyor. 2200 W motor gücü, 1,8 L su ısıtıcısı, 0,9 L çay demliği ile keyifli sohbetleri de beraberinde getiren bu harika ürün, çıkarılabilir paslanmaz filtre ve paslanmaz gizli rezistansa sahip. İster su ısıtıcı ister çay makinesi olarak kullanabilen makine 2 yıl garantisiyle 229 TL.

SUNNY SN5BLD26B Maharet El Blender Seti de bu haftanın avantajlı küçük ev aletleri arasında yerini alıyor. 219 TL fiyatıyla göze çarpan ürünün; 900 W gücü, 1000 ml kapasiteli parçalama haznesi, ısıya dayanıklı paslanmaz çelik bıçakları, el blenderı, doğrayıcısı ve çırpıcısı da bulunuyor. Mutfaktaki yardımcı niteliğindeki bu ürün 2 yıl garantisiyle A101 marketlerinde.

Ütü yapmayı keyifli hale getiren KIWI KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü, 2000 W gücü, 240 ml su haznesi, 33 g buhar püskürtme, dikey buhar, farklı renk seçenekleri, sprey ve kendini temizleme fonksiyonu ile öne çıkıyor. Bu ürün 2 yıl garantisiyle sadece 189 TL fiyatıyla alıcılarını bekliyor.

KIWI KSM 2405 Mini Tost Makinesi ise 750 W ısı gücü, güç gösterge ışıkları, aşırı ısınma koruması ve emniyet kilitli kapağı sayesinde hızlı ve lezzetli öğünler hazırlamayı oldukça kolaylaştırıyor. Yatay ve dikey saklanabilen kullanışlı ürün, 2 yıl garantisi ve 159 TL fiyatıyla A101 marketleri ve a101.com.tr’de.

Hayatı kolaylaştıracak bir diğer küçük ev aleti ise KIWI KK 3304 Su Isıtıcı. Her yerde rahatlıkla kullanılabilecek ve 89,95 TL’den satışa sunulan bu ürün 2000 W motor gücüne, 1,7 L su kapasitesine, susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemine ve 2 yıl garantiye sahip.

Sağlığa uygun malzemeden üretilen KIWI KWP 8509 Şarjlı Su Pompası kamp, bahçe, anne-bebek ve açık alan kullanımına oldukça uygun bir ürün. USB şarj kablosu ile kolayca şarj edilebilen su pompası, tek şarjla 5-6 damacana su tüketimi sağlıyor. 2 yıl garantisi ve 45 TL fiyatıyla raflarda yerini alan su pompası tüm A101 marketlerinde.

EN İYİ KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ A101’DE…

Formunu korumaya dikkat edenler için FELIX FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül bu haftanın ilgi çeken ürünleri arasında yerini alıyor. Vücuttaki yağ ve su oranını hesaplayan, 150 kg’a kadar ölçüm yapabilen, 6 mm temperli cam yüzeye sahip, 10 farklı hafıza kaydı alabilen ürün, uzun ömürlü lityum pil ile çalışıyor. 3 yıl Arzum garantisi ve 119 TL fiyatıyla alıcıların beğenisine sunulan dijital banyo baskülü, tüm A101 marketlerinde.

Ergonomik tasarımı ile dikkat çeken APRILLA ATR 7013 Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi bakımına önem veren erkekler için çok kullanışlı. Güçlü motoru, paslanmaz çelik bıçakları, ayarlanabilir kılavuz tarakları sayesinde istenilen saç ve sakal modellerini yapmaya yardımcı olan, 2 yıl garantisi bulunan bu makine, temizlik fırçası, yağı ve USB şarj kablosu ile sadece 79,95 TL.

T-Sonic titreşim teknolojisine sahip, 12 farklı hız ayarı ve silikon temas noktalarıyla cildi makyaj kalıntısı ve ölü deri hücrelerden arındıran POLOSMART Sonic Yüz Temizleme Cihazı bakımına önem verenler için A101 marketlerinin raflarında yerini alıyor. 1 saatlik şarjla ortalama 60 kez kullanım sağlayan suya dayanıklı cihaz, farklı renk seçenekleri, 2 yıl garantisi ve 29,95 TL fiyatıyla göz önüne çıkıyor.