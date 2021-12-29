FOX'tan İçleri Isıtan Yılbaşı Özel Filmi!

FOX, 2022 yılı için hazırladığı yeni yıl filmini geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluşturdu. Yeni yıl kutlama filminde dizi oyuncuları, filme özel hazırlanan şarkı eşliğinde, eğlenceli dizi sahneleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Sosyal medyada takipçilerin içini ısıtan ve birbirinden olumlu yorumlar alan filmde; Yasak Elma, Evlilik Hakkında Her Şey, Elkızı, Aşk Mantık İntikam, Kanunsuz Topraklar ve Mahkum gibi FOX’un çok sevilen, takip edilen dizilerinin oyuncuları birbirinden neşeli sahneleriyle ekrana geliyor.

Yılbaşı için özel hazırlanan bu filmin fikir çalışmasını ve kurgusunu FOX’un deneyimli tanıtım ekibi, grafik çalışmalarını Cue. İstanbul üstlendi. Film için seçilen müziğin sözlerini de Cue.İstanbul yazdı, aranjesini ise Ömer Ahunbay (Jingle House) yaptı.