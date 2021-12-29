29 Ara 2021 - 10:16- Dizi Fragmanları G: 29 Ara 2021 - 10:17

FOX'tan İçleri Isıtan Yılbaşı Özel Filmi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Yasak Elma, Evlilik Hakkında Her Şey, Elkızı, Aşk Mantık İntikam, Kanunsuz Topraklar ve Mahkum gibi FOX’un çok sevilen, takip edilen dizilerinin oyuncuları birbirinden neşeli sahneleriyle ekrana geliyor.
FOX'tan İçleri Isıtan Yılbaşı Özel Filmi! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

FOX, 2022 yılı için hazırladığı yeni yıl filmini geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluşturdu. Yeni yıl kutlama filminde dizi oyuncuları, filme özel hazırlanan şarkı eşliğinde, eğlenceli dizi sahneleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Sosyal medyada takipçilerin içini ısıtan ve birbirinden olumlu yorumlar alan filmde; Yasak Elma, Evlilik Hakkında Her Şey, Elkızı, Aşk Mantık İntikam, Kanunsuz Topraklar ve Mahkum gibi FOX’un çok sevilen, takip edilen dizilerinin oyuncuları birbirinden neşeli sahneleriyle ekrana geliyor.

Yılbaşı için özel hazırlanan bu filmin fikir çalışmasını ve kurgusunu FOX’un deneyimli tanıtım ekibi, grafik çalışmalarını Cue. İstanbul üstlendi. Film için seçilen müziğin sözlerini de Cue.İstanbul yazdı, aranjesini ise Ömer Ahunbay (Jingle House) yaptı.

 

29 Ara 2021 - 10:16 - Dizi Fragmanları

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mahkum 3. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri mask
Mahkum 3. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri
Evlilik Hakkında Her Şey 13. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri mask
Evlilik Hakkında Her Şey 13. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri
Anıl Altan Aşk Mantık İntikam Kadrosuna Katıldı! mask
Anıl Altan Aşk Mantık İntikam Kadrosuna Katıldı!
Kanunsuz Topraklar'a İki Yeni Oyuncu Katılıyor! mask
Kanunsuz Topraklar'a İki Yeni Oyuncu Katılıyor!
Aykut Enişte'den itiraf geldi mask
Aykut Enişte'den itiraf geldi
Yasemin Kay Allen “Belli zevkleri olan bir insanım, taviz vermiyorum” mask
Yasemin Kay Allen “Belli zevkleri olan bir insanım, taviz vermiyorum”
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status