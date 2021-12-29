29 Ara 2021 - 12:09- Yaşam G: 29 Ara 2021 - 12:10

Geleneksel Milli Piyango yılbaşı çekilişi Kanal D ekranlarında!

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Milli Piyango Yılbaşı Özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.00’te Kanal D ekranlarında, Alp Kırşan ve Mutlu Ulusoy’un sunumuyla izleyiciyle buluşacak.
Geleneksel Milli Piyango yılbaşı çekilişi Kanal D ekranlarında! mask
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Yılbaşında büyük ikramiye 120 milyon TL! Geleneksel Milli Piyango yılbaşı çekilişi Kanal D ekranlarında!Bir Milli Piyango geleneği olan yılbaşı çekilişine geri sayım devam ediyor.

Milli Piyango Yılbaşı Özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.00’te Kanal D ekranlarında, Alp Kırşan ve Mutlu Ulusoy’un sunumuyla izleyiciyle buluşacak.

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi, tüm Türkiye’yi ekranları başına kilitleyecek. Oyun severlerin heyecanla beklediği Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişine sayılı günler kaldı. Bir gelenek haline gelen Milli Piyango Yılbaşı Özel büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık akşamı saat 23.00’te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Şans Merkezi’nden canlı yayınlanacak olan büyük ikramiye çekilişiyle birlikte bugüne kadar Milli Piyango yılbaşı çekilişinde verilecek en yüksek ikramiye olan 120 milyon TL sahibini bulacak!

Oyun severler, 31 Aralık saat 16.30’a kadar yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve terminalden dijital bilet olarak alabilecek. 

Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak. 120 milyon TL’lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında saat 23.00’te canlı yayınlanacak.  

Sonuçlar Milli Piyango Online web sitesinde

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi Milli Piyango Online’da (www.millipiyangoonline.com) açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla öğrenebilecek.  

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı

17:00        1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30        2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30        3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar 

23:00        4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 

 Milli Piyango çekiliş kuralları neler?

 Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır. 

 Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.  

 Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye  https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.  

 Tüm çekilişler canlı yayınlanır

 Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.

 Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır. 

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29 Ara 2021 - 12:09 - Yaşam

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