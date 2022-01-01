01 Oca 2022 - 12:59- Belediyeler G: 01 Oca 2022 - 13:00

Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'te 1 ekmek 1,25 TL

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Kahramankazan’da “halk ekmek kuyruğu” çözümü. Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek’te 1 ekmek 1,25 TL.
Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek'te 1 ekmek 1,25 TL mask
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Kahramankazan’da “halk ekmek kuyruğu” çözümü. Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek’te 1 ekmek 1,25 TL.

Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek’in satış noktalarına ekmekleri bilinçli olarak geç ve talep edilen miktarın altında göndermesi nedeniyle büfeler önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların mağdur edildiği yönündeki eleştiriler üzerine harekete geçti. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşın mağduriyetinin önüne geçmek için oluşturdukları Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktasından 3 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir adet ekmeği 1,25 TL’ye satışa sunmaya başlayacaklarını açıkladı. 

Kahramankazan Belediyesi’nden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek’in satış noktalarına ekmekleri bilinçli olarak geç ve talep edilen miktarın altında göndermesi nedeniyle büfeler önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların mağdur edildiği yönündeki eleştiriler üzerine anlamlı bir adım geldi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktası oluşturulması talimatını verdi.

Başkan Oğuz’un talimatının ardından ilçe merkezinde Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktası kuruldu. Başkan Oğuz, kurulum çalışmalarını takip ettiği Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktasının 3 Ocak Pazartesi günü itibarıyla hizmete gireceğini söyledi. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktasından 3 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir adet ekmeği 1,25 TL’ye satışa sunmaya başlayacaklarını söyledi.

Ekmek siyaset üstüdür

Başkan Oğuz, Ankara’da uzun zamandır Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfeleri önünde uzayan kuyrukların can sıkıcı bir durum oluşturduğunu belirterek, bu durumun yalnızca Kahramankazan’da değil tüm ilçelerde yaşandığını söyledi. Buralarda oluşan kuyrukların önüne geçmenin Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek’in görevi olduğunu ifade eden Oğuz, bu durumu birçok kez diye getirdiklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Bunun üzerine ilçelerinde bu durumu bir çözüm bulmak amacıyla harekete geçtiklerini belirten Oğuz, şunları kaydetti: “Vatandaşın sorunu, problemi neredeyse Kahramankazan Belediyesi tüm imkânlarını seferber ederek vatandaşının yanında durmaya kararlı bir belediyedir. Ekmek üzerinden siyaset yapmak doğru değil, bu durumu bitirmek en başta Ankara Büyükşehir Halk Ekmek’in görevidir. Eğer yapamıyorlarsa ilçe belediyesi olarak biz insiyatif alıyoruz ve taşın altına elimizi koyuyoruz. Amacımız vatandaşımızın bütçesine katkı sunmak. Amacımız vatandaşımızın bu soğuk günlerde sokakta kuyrukta beklemelerine engel olmak. Biz esnafımıza 1000’er TL’lik nakdi destek sağlarken de, 500 üniversite öğrencimize aylık 200’er TL burs verirken de, biz çiftçilerimize 500’er TL’lik akaryakıt desteği verirken de aynı amaçla hareket ettik. Bugün de aynı amaçla vatandaşımızı merkeze koyarak hizmet vermeye devam etmeye devam ediyoruz. Bunun için Kahramankazan Belediyesi Halk Ekmek satış noktamızdan 3 Ocak Pazartesi sabahı 1 adet ekmeği 1,25 TL’den vatandaşımıza sunmaya başlayacağız. Ekmek azizdir, mübarektir, siyaset üstüdür. Ekmeği geç getirerek, az sayıda getirerek oluşan kuyruklardan medet ummak acizliktir.”

01 Oca 2022 - 12:59 - Belediyeler

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