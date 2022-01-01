Haber: Başkan Köse Mamaklı muhtarlarla 2021 yılını değerlendirdi

Başkan Köse Mamaklı muhtarlarla 2021 yılını değerlendirdi. Her mahalleye dokunan çalışmalar yaptık

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 2021 yılının son gününde Mamaklı muhtarlarla bir araya geldi. Lavanta Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mahalle Muhtarları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, yıl boyunca yapılan çalışmalar ve önümüzdeki yılda gerçekleşecek olan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıya Başkan Köse’nin yanı sıra Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, ASKİ, TEDAŞ, PTT, Türk Telekom yetkilileri ve Mamaklı muhtarlar katıldı. 2021 yılının pandemiden dolayı zorlu bir yıldı olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bu zorlu şartlara rağmen ilçemizde hizmetlerimizi aksatmadan gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Güzel Mamak’ımıza güzel eserler kazandırmak ve daha da güzelleştirmeye çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Yaza kadar inşallah açılışlar silsilesine devam edeceğiz. Hemen hemen her mahalleye dokunduğumuz çalışmalar yaptık ve yapıyoruz” dedi.

Mamak bir marka şehir haline geldi

Toplantıda Mamak’ın 670.000 nüfusuyla Ankara’nın dördüncü büyük ilçesi, Türkiye’nin de 13. büyük ilçesi olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “64 mahallemizle ihtiyaçların belirlenmesi mahallemize ve ilçemize çalışmaların yapılması büyük önem taşımakta. Bu toplantılarda bunları değerlendirmek için bir araya geliyoruz. Amacımız ilçemize güzel hizmetler yapabilmek. Bu kapsamda kaymakamlığımız, belediyemiz ve muhtarlarımız arasında uyum ve işbirliği var. Özellikle ilçemizde yapılan yatırım ve hizmetlerde en büyük pay Mamak Belediyemize ait. Her hafta farklı mahallelerimizde açılışlar gerçekleştiriyoruz. Mamak’ta her geçen gün daha güzel eserler kazandırılıyor. Mamak ilçemiz özellikle millet bahçeleriyle, lavanta bahçeleriyle, ekolojik köyleriyle, bilim sanat ve aile merkezleriyle Mamak bir marka şehir haline geldi” dedi.

Maske mesafe ve temizliğe büyük önem gösterdik

2020’nin Mart Ayı’nda başlayan büyük bir salgın yaşandığını ve bu sürecin devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu süre zarfında maske mesafe ve temizliğe büyük önem göstererek bu tehlikeyi en aza indirmeye çalışıyoruz. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Belediye olarak personelimizle beraber Kaymakamlığın yaptığı tüm çalışmalara destek olduk” dedi.

Mamak kentsel dönüşümle kabuk değiştiriyor

Kentsel dönüşüm alanında güzel Mamak’ın kabuk değiştirdiğini de kaydeden Başkan Köse, “İlçemizde gecekondu dönüşümleri çok büyük oranda gerçekleşti ve devam ediyor. Altıağaç-Karaağaç, Hüseyingazi kentsel dönüşüm alanında çalışmalar devam ediyor. Diriliş Mahallesi’nde yine 5. Etap çalışmaları oldukça yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Bunların yanı sıra Samsun Yolu çerçevesindeki 14 tane mahallemizi kapsayan 4 bin 500 konutun çalışmalarına da başlandı. Dutluk’ta ise 548 tane konutun inşaatları tamamladı. Yakında Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde kura çekimi yapılacak. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımız orada o konutların anahtar teslimini yapacak”dedi.

Hızla başlayacağız

Mutlu Taş Ocakları’nda da son noktaya gelindiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yılbaşından itibaren hak sahipleriyle anlaşmalara başlayacağız.Bakanlığımız yüzde ellisini sübvanse ediyor. Bizde belediye olarak oradaki arsalarımızdan destek veriyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle Mutlu Taş Ocakları Kentsel Dönüşüm çalışmamıza önemli bir hızla başlamış olacağız.

İlçemiz bir oto sanayi sitesine kavuşmuş olacak

Kıbrıs Kanyonu'yla ilgili planlama çalışmalarının tamamladığı ve tahsis çalışmalarında sona geldiğini sözlerine ekleyen Başkan Köse, “Milli Emlak’ın kanyonda bulunan arsalarının tamamını devir alıyoruz. Kızılca’da yapmayı planladığımız oto sanayi sitesinde de güzel gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Orada bulunan 80 dönümlük bir arsa Mamak Belediyesi’ne geçti. İnşallah seneye bu zamanlar sanayimizi bitirmiş olacağız ve ilçemiz bir oto sanayi sitesine kavuşmuş olacak”dedi.