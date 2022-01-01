Simge'nin iki ayrı mekanda yeni yıl coşkusu

Güçlü sesi ile 2021 yılının en dikkat çeken ismi Simge, yılbaşı nedeni ile 2 ayrı mekan da sahne aldı.
İlk önce Ataşehir Doubletree Hilton Otel’inde ardından 2022’ye dakikalar kala Sahne İstanbul sahnesinde Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle sahne ’ye çıkan güzel şarkıcı Simge, tüm bakışları üzerine çekti. Yılbaşı gecesi 2 ayrı konser veren Simge rakiplerine fark attı.
2021 yılında 77 konser ile rekor kıran Simge, yeni yıl içinde sağlık, barış, mutluluk ve güzellik diledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.