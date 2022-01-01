01 Oca 2022 - 15:46- Siyaset G: 01 Oca 2022 - 15:47

Simge'nin iki ayrı mekanda yeni yıl coşkusu

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Güçlü sesi ile 2021 yılının en dikkat çeken ismi Simge, yılbaşı nedeni ile 2 ayrı mekan da sahne aldı.
Simge'nin iki ayrı mekanda yeni yıl coşkusu mask
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Güçlü sesi ile 2021 yılının en dikkat çeken ismi Simge, yılbaşı nedeni ile 2 ayrı mekan da sahne aldı.

İlk önce Ataşehir Doubletree Hilton Otel’inde ardından 2022’ye dakikalar kala Sahne İstanbul sahnesinde Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetiyle sahne ’ye çıkan güzel şarkıcı Simge, tüm bakışları üzerine çekti. Yılbaşı gecesi 2 ayrı konser veren Simge rakiplerine fark attı.

2021 yılında 77 konser ile rekor kıran Simge, yeni yıl içinde sağlık, barış, mutluluk ve güzellik diledi.

01 Oca 2022 - 15:46 - Siyaset

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