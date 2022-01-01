Aleyna Tilki yeni yıla TikTok'ta girdi

Yılbaşı gecesi için gelen tüm konser tekliflerini reddeden Aleyna Tilki, yeni yıla sosyal medya platformu olan TikTok'ta girdi.
Aleyna Tilki, Yılbaşı gecesi yaptığı anlaşma için TikTok ‘la “GenTikTok 2022 Yeni Yıl Partisi” özel bir anlaşma yaparak Canlı Yayında sevenlerine şarkılar söyleyerek ve sohbet ederek girdi.
Genç şarkısı Aleyna Tilki bu özel yılbaşı buluşması için astronomik rakamlar aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.