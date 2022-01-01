Aleyna Tilki yeni yıla TikTok'ta girdi

Yılbaşı gecesi için gelen tüm konser tekliflerini reddeden Aleyna Tilki, yeni yıla sosyal medya platformu olan TikTok'ta girdi.

Aleyna Tilki, Yılbaşı gecesi yaptığı anlaşma için TikTok ‘la “GenTikTok 2022 Yeni Yıl Partisi” özel bir anlaşma yaparak Canlı Yayında sevenlerine şarkılar söyleyerek ve sohbet ederek girdi.

Genç şarkısı Aleyna Tilki bu özel yılbaşı buluşması için astronomik rakamlar aldı.