Kenan Doğulu yeni yıla 'Merhaba' dedi

Hatay, 2022’yi harika bir konserle karşıladı. Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, dillerden düşmeyen şarkılarını Expo 2021 alanında Hataylılar için seslendirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl festivalinde Kenan Doğulu, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Hataylılara uzun yıllar unutamayacakları bir gece yaşattı.

Soğuk havaya aldırış etmeden konser alanını dolduran binlerce Hataylı, hem Doğulu’nun şarkılarına eşlik etti hem de 2022’ye sımsıcak bir “merhaba” dedi.

Müzik hayatında sayısız başarının altına imza atan Kenan Doğulu, “Yaparım Bilirsin”, “Sımsıkı”, “Çakkıdı” gibi en sevilen şarkılarını bu kez Hataylılar için söyledi.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde Expo Amfi Tiyatro’yu dolduran Hataylılar, Kenan Doğulu ile birlikte yeni yılı coşku içinde birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadı. Yeni yılın ilk dakikalarında sevenleriyle hep bir ağızdan “Tutamıyorum Zamanı” şarkısını seslendiren Doğulu; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yeni yıl temennisinde bulundu.

Kenan Doğulu;Hatay’da olmaktan çok mutlu olduğunu, çok güzel ağırlandıklarını ve Hatay’dan çok güzel anılarla döneceklerini belirtti.