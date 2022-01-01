Kenan Doğulu yeni yıla 'Merhaba' dedi

Hatay, 2022’yi harika bir konserle karşıladı. Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu, dillerden düşmeyen şarkılarını Expo 2021 alanında Hataylılar için seslendirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yeni yıl festivalinde Kenan Doğulu, muhteşem sahne performansı ve enerjisiyle Hataylılara uzun yıllar unutamayacakları bir gece yaşattı.
Soğuk havaya aldırış etmeden konser alanını dolduran binlerce Hataylı, hem Doğulu’nun şarkılarına eşlik etti hem de 2022’ye sımsıcak bir “merhaba” dedi.
Müzik hayatında sayısız başarının altına imza atan Kenan Doğulu, “Yaparım Bilirsin”, “Sımsıkı”, “Çakkıdı” gibi en sevilen şarkılarını bu kez Hataylılar için söyledi.
Saatler gece yarısını gösterdiğinde Expo Amfi Tiyatro’yu dolduran Hataylılar, Kenan Doğulu ile birlikte yeni yılı coşku içinde birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşadı. Yeni yılın ilk dakikalarında sevenleriyle hep bir ağızdan “Tutamıyorum Zamanı” şarkısını seslendiren Doğulu; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yeni yıl temennisinde bulundu.
Kenan Doğulu;Hatay’da olmaktan çok mutlu olduğunu, çok güzel ağırlandıklarını ve Hatay’dan çok güzel anılarla döneceklerini belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.