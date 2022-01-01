Kahramankazanlı öğrenciler “Kesişme Eren İyi ki Varsın” filmini izledi. Kahramankazan Belediyesi öğrencileri “Kesişme Eren İyi ki Varsın” filmine götürdü.

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki öğrencileri bugün ilk kez gösterime giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini seyretmeye götürdü. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, filmi öğrencilerle birlikte izledi.

Kahramankazan Belediyesi, ilçede yaşayan öğrencilerin, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan ve ilk kez gösterime giren “Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı filmi sinema salonunda izleyebilmeleri için etkinlik düzenledi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Belediyeye ait otobüslerle sinemaya götürülen öğrenciler, Ankara'da bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda ilk kez gösterime giren filmi izleme şansı yakaladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da çocuklarla birlikte filmi izledi. Film sırasında salonda duygu dolu anlar yaşanırken, bazı öğrencilerin göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

Gözyaşları içinde izledik

Başkan Oğuz, şehit Eren Bülbül'ün doğum gününde gösterime giren filmi, ilçede yaşayan ve yaşı 15 olan 200'den fazla çocuğun sinema salonunda izlediğini söyledi. Etkinliği düzenlerken, Bülbül ve Gedik'in şehadetinin çocukların yüreğinde manevi bir iz bırakmasını amaçladıklarını kaydeden Oğuz, bu topraklarda hainlerin bitmeyeceği gibi kahramanların da sonunun gelmeyeceğini ifade etti. Oğuz, “200'ün üzerinde evladımızı Eren Bülbül'ün doğum gününde 'İyi ki varsın Eren' demek için bu filme getirdik. Ben de gözyaşları içinde izledim. Gerçekten yüreğime dokundu" dedi.

Filmi izleyen öğrenciler de filmi çok beğendiklerini ve bazı sahnelerinde duygusal anlar yaşadıklarını söyledi. Öğrenciler ilk kez gösterime giren filmi izleyebilmelerine imkân sağlayan belediyeye teşekkür etti.