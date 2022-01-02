Parasının dörtte üçünü kıyafetlere yatırıyor

Cenk Eren yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Sahnelerin sevilen yıldızı Cenk Eren yılbaşı gecesi Kıbrıs Rocks Hotel sahnesinde performansıyla kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin mekanı doldurduğu gecede, birbirinden özel parçalarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendiren Cenk Eren, sahnede mikrofonsuz çıplak sesi ile seslendirdiği şarkılarla müzikseverleri adeta büyüledi.

Sahnede ilk önce Tom Ford, ardından giydiği Versace takım elbise giyen Cenk Eren gazetecilerle sohbetinde parasının dörtte üçünü kıyafetlere yatırdığını söyledi.