Parasının dörtte üçünü kıyafetlere yatırıyor

Cenk Eren yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Sahnelerin sevilen yıldızı Cenk Eren yılbaşı gecesi Kıbrıs Rocks Hotel sahnesinde performansıyla kendisini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin mekanı doldurduğu gecede, birbirinden özel parçalarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendiren Cenk Eren, sahnede mikrofonsuz çıplak sesi ile seslendirdiği şarkılarla müzikseverleri adeta büyüledi.
Sahnede ilk önce Tom Ford, ardından giydiği Versace takım elbise giyen Cenk Eren gazetecilerle sohbetinde parasının dörtte üçünü kıyafetlere yatırdığını söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.