Şener Şen 'Amadeus'un kulisinde

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliği ile kapalı gişe sahnelenen ödüllü oyun “Amadeus”u seyreden usta oyuncu Şener Şen, oyun sonrası kulise giderek oyuncuları tebrik etti.

Başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı “Amadeus”, sahne önünde 35, sahne arkasında 35 kişiden oluşan toplam 70 kişilik dev kadrosuyla tiyatro severleri büyülemeye devam ediyor.

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunda Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) canlandırırken, 18. Yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını ele alıyor.