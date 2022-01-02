02 Oca 2022 - 21:47- Spor G: 02 Oca 2022 - 21:48

Messi koronavirüse yakalandı

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Fransa Ligue 1 takımlarından olan PSG'de forma giyen yetenekli futbolcu Lionel Messi, koronavirüse yakalandı.

Messi koronavirüse yakalandı mask
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Fransa Ligue 1 takımlarından olan PSG'de forma giyen yetenekli futbolcu Lionel Messi, koronavirüse yakalandı. Fransız temsilcilerinden yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden olan Paris Saint-Germain (PSG) ,takımında forma giyen futbolcu Lionel Messi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı ve futbolcuların karantinalarının başladığı belirtildi.

02 Oca 2022 - 21:47 - Spor

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