Fransa Ligue 1 takımlarından olan PSG'de forma giyen yetenekli futbolcu Lionel Messi, koronavirüse yakalandı. Fransız temsilcilerinden yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden olan Paris Saint-Germain (PSG) ,takımında forma giyen futbolcu Lionel Messi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı ve futbolcuların karantinalarının başladığı belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.