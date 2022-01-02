Fransa Ligue 1 takımlarından olan PSG'de forma giyen yetenekli futbolcu Lionel Messi, koronavirüse yakalandı. Fransız temsilcilerinden yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden olan Paris Saint-Germain (PSG) ,takımında forma giyen futbolcu Lionel Messi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı ve futbolcuların karantinalarının başladığı belirtildi.