03 Oca 2022 - 09:54- Belediyeler G: 03 Oca 2022 - 09:55

Ankara'da Deneme sınavları Akyurt belediyesinden

ABONE OL Google News Sayfamız

Akyurt’ta öğrenim hayatını sürdüren 600 ortaokul ve 200 lise öğrencisi, LGS ve TYT’ye Akyurt Belediyesinin desteğiyle hazırlanıyor.
Ankara'da Deneme sınavları Akyurt belediyesinden mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Akyurt’ta öğrenim hayatını sürdüren 600 ortaokul ve 200 lise öğrencisi, LGS ve TYT’ye Akyurt Belediyesinin desteğiyle hazırlanıyor.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, öğrencilerle deneme sınavlarında bir araya geldi. Farklı okullarda deneme sınavları yaptıklarını aktaran Başkan Hilal Ayık yaptığı açıklamada  “Eğitim konusunda okullarımızın ihtiyaçlarına cevap vermenin yanında, öğrencilerimizin parlak bir geleceğe adım atmaları için yanlarında olmayı sürdürüyoruz. 5 ay boyunca her ay bir deneme sınavı yapacağız. Farklı öğretmenlerin gözetiminde, farklı okullarda sınavları gerçekleştirerek sınav ortamı ve atmosferine öğrencilerimizin hazırlıklı olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Deneme sınavlarında öğrencilerimiz eksikleri varsa bunları kapatacak, sınava en iyi şekilde hazırlanacaklar. Akyurt’umuzun geleceği parlak. Biz de Akyurtlu gençlerimizin hem kendilerine hem de Akyurt’a katkı sağlayabilmesinin önünü açmayı hedefliyoruz. Her adımımızı geleceğimizin daha sağlam temeller üzerinde kurulu olması için atıyoruz. Tüm öğrencilerimize Allah’tan zihin açıklığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

 

03 Oca 2022 - 09:54 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gölbaşı belediyesinden çocuklar için trafik eğitimi parkı projesi mask
Gölbaşı belediyesinden çocuklar için trafik eğitimi parkı projesi
Aski’den Ankara Çayı’nda temizlik mask
Aski’den Ankara Çayı’nda temizlik
Zübeyde Hanım Konukevi'nde yılbaşı yemeği mask
Zübeyde Hanım Konukevi'nde yılbaşı yemeği
Kahramankazan'da 2021'de 404 çift dünyaevine girdi mask
Kahramankazan'da 2021'de 404 çift dünyaevine girdi
Kahramankazan girişimcileri çekmeyi sürdürüyor! 2021’de 396 yeni işletmeye ruhsat... mask
Kahramankazan girişimcileri çekmeyi sürdürüyor! 2021’de 396 yeni işletmeye ruhsat...
Kahramankazanlı öğrenciler "Kesişme Eren İyi ki Varsın" filmini izledi mask
Kahramankazanlı öğrenciler "Kesişme Eren İyi ki Varsın" filmini izledi
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status