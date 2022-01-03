"Türk hakemliğinde yeni dönem"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yeni yıl ile birlikte Türk hakemliğinde yeni bir dönemin başlayacağının altını çizdi. TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından 'Hakem Gelişim Programları' çerçevesinde, 2-7 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri'nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni Riva'da yapıldı.

Törene TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Ali Düşmez, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıoğlu, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkan Vekili ve Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Ali Güven, hakemler, kulüp yöneticileri ve temsilcilerinin yanı sıra davetliler katıldı.

Hakem Gelişim Programları çerçevesinde gerçekleştirilen ve hakem, yardımcı hakem, gözlemciler ve mentörlerin pandemi dolayısıyla ayrı gruplar halinde katılacağı seminerin açılışında protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Toplamda 2.5 yılı TFF başkanlığı dönemi olmak üzere, yaklaşık 7 yıldır hakemlerle beraber olduğunu kaydeden Nihat Özdemir, “ Türk hakemliğinde yeni yılla birlikte, yeni bir dönem başlıyor. Devrim sayılacak bir projeyi futbol ailesi olarak hep beraber hayata geçiriyoruz. Hakemliğimizde bilimsel ve teknoloji kullanımına yeni bir anlayış getiriyoruz. Süper Lig ve 1. Lig Kulüpler Birliğimiz ile ortaklaşa, Türk Futbol Hakemliği Çalışma Grubu oluşturduk. Bu işi, tüm paydaşlarıyla ve konsensüsle çözmek için ilk defa bu denli geniş kapsamlı şekilde bir araya geldik. Hakemliğin dünyadaki en önemli isimlerinden David Elleray ile danışman olarak anlaştık” diye konuştu.

HAKEMLİĞİ EZDİRMEYİN

MHK ve hakemlerin bugüne kadar ki hatalarının farkında olduğuna dikkat çeken Özdemir, hakemlere seslenerek, “Hataları da minimuma indirmek için iyi niyetle çalıştıklarına yürekten inanıyorum. İnşallah, bu işi hep birlikte çözeceğiz. Bu yolun sonunda; hayal ettiğimiz gibi 'hakemin' en az konuşulduğu bir futbol ortamına kavuşacağız, Türk hakemliği Türk futbolunun odak noktasından ancak bu şekilde çıkacaktır. Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de VAR sistemini hayata geçirecek olmamızı da göz önüne alan Kurulumuz, VAR projesini aralık ayı ile birlikte devreye sokup VAR sertifika sürecini tamamlayan hakemlerimizi AVAR2 olarak sahaya sürmüş durumda. Futbolun en kritik aktörü olarak, maalesef hata krediniz yok denecek kadar da azdır. Azami iyi yönetimler göstermenizi bekliyoruz. İletişim dilinize mutlaka dikkat edin ama Türk hakemliğini sahada ezdirmeyin” dedi.

Törende konuşan MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ise Süper Lig'in ikinci yarısındaki hedefleriyle ilgili olarak, "İlk yarıdaki eksikliklerimizi, hatalarımızı masaya yatıracağız. Ölçülebilir ve sonuç almaya yönelik hedeflerimizi bireysel hedeflere çevirerek hakem arkadaşlara tevdi edeceğiz. İkinci yarıda en büyük hedefimiz, 53 dakika 38 saniye olan topun oyunda kalma süresini artırmak olacaktır. Bu ortalamanın Avrupa'nın ne kadar gerisinde olduğunun hepimiz farkındayız. Biz sadece üzerimize düşeni yapmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından 2022 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için düzenlenen FIFA Kokart Töreni gerçekleştirildi.

Törende ilk kez FIFA kokardı takacak olan Zorbay Küçük'e kokartını TFF Başkanı Nihat Özdemir taktı.

UEFA Elit Kategori'ye yükselen Halil Umut Meler'e ise TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı tarafından bir başarı plaketi takdim edildi.

Ayrıca Hilmi Ok'un oğlu Alparslan Ok'a MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu tarafından merhum Hilmi Ok'un anısına bir plaket verildi.