Milli takım seçmelerinde Karadeniz turu

Kadın Milli Takımlar tarafından gerçekleştirilen ve 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 doğumlu oyuncuları kapsayan seçmelerin Samsun ve Trabzon etapları da tamamlandı. Seçmeler, 28 Aralık 2021 tarihinde Samsun'da 6 farklı kulüpten 28 sporcunun katılımıyla İlkadım Suni Çim Sahası'nda yapılırken, 30 Aralık 2021 tarihinde ise Trabzon'da 7 farklı kulüpten 35 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Alt yaş gruplarında oyuncu havuzunu genişletmeyi hedefleyen seçmeler, kasım ayı içerisinde İstanbul'da yapılan iki etapla başlayarak sırasıyla Ankara, İzmir, Sakarya, Bursa, Kayseri ve Diyarbakır'da devam etti.

Aralık ayı içerisinde ise Antalya, Adana, Samsun ve Trabzon'da seçmeler yapıldı. U 17 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, U 15 Kız Milli Takım Teknik Direktörü Aytürk Kıyıcı, Kadın Milli Takımlar Kaleci Antrenörü Bilge Aydın tarafından yürütülen organizasyona 103 kulüpten 914 oyuncu katılım sağladı.

Toplam 11 bölgede gerçekleştirilen seçmelerin oyuncu değerlendirmelerinde; toplu - topsuz oyundaki etkinlik, atletik performans, oyun görüşü, savunma ve hücum yönleri gibi parametreler göz önünde bulunduruldu. Pandemi ve mevsimsel şartlar doğrultusunda kalan diğer bölgelerde de seçme organizasyonlarına devam edilmesi planlanıyor.