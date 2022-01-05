TFF'den 'hatırlatma aşısı' uyarısı

Türkiye Futbol Federasyonu, Omicron varyantının ülkemizde etkili olması nedeniyle taraftarlara 'hatırlatma aşısı' ikazında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), COVID-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omicron varyantının ülkede etkili olduğunu belirterek, "Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, tüm dünyada özellikle de Avrupa'da COVID-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omicron varyantının Türkiye'de de etkili olmaya başladığını belirterek,

"Bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da COVID-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya COVID-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/TFF_Org/status/1478637741990678529