05 Oca 2022 - 13:12- Magazin G: 05 Oca 2022 - 13:13

The King’s Man: Başlangıç 7 Ocak’ta Atlas Sineması'nda

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Ocak ayında birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapacak olan Atlas 1948, 7 Ocak 2022’de vizyon filmi The King’s Man: Başlangıç filmini sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.
The King’s Man: Başlangıç 7 Ocak’ta Atlas Sineması'nda mask
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Ocak ayında birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapacak olan Atlas 1948, 7 Ocak 2022’de vizyon filmi The King’s Man: Başlangıç filmini sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

İstanbul kültür sanatın kalbi Beyoğlu Kültür Yolu’nun merkezinde yer alan Atlas 1948 Sineması, yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, galalar, ülke sinemaları, sahne sanatları ve konserlerin yanı sıra merakla beklenen vizyon filmlerine de ev sahipliği yapıyor.

Aksiyon filmleriyle adından söz ettiren İngiliz yönetmen Matthew Vaughn, Kingsman serisindeki başarısından sonra serinin spin-off filmi olan “The King's Man: Başlangıç” ile sanatseverler ile buluşuyor. Türkiye’de 7 Ocak 2022’de vizyona girecek olan film, Atlas 1948 Sineması’nda 27 Ocak 2022 tarihine kadar izlenebilecek.

05 Oca 2022 - 13:12 - Magazin

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