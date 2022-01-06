06 Oca 2022 - 11:56- Belediyeler G: 06 Oca 2022 - 11:57

Pursaklar'da Çarşı Pazarda Etiket-Fiyat Denetimi

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Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyatın önüne geçmek için semt pazarlarında tezgâhlardaki ürünlerin etiketlerini denetleyerek, terazileri kontrol etti.
Pursaklar'da Çarşı Pazarda Etiket-Fiyat Denetimi mask
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Pursaklar'da Çarşı Pazarda Etiket-Fiyat Denetimi. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyatın önüne geçmek için semt pazarlarında tezgâhlardaki ürünlerin etiketlerini denetleyerek, terazileri kontrol etti.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, binlerce kişinin alışveriş yaptığı semt pazarlarında vatandaşların güvenle ve huzurla alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini sıkılaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetim çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların güven içerisinde alışveriş yapabilmeleri için hijyen, sağlık ve fahiş fiyat konusunda denetimler gerçekleştirerek uyarılarda bulundu.

‘‘Fahiş fiyat denetimi, çürük ve bozulmuş gıdaların satılıp satılmadığına dair denetimler yapmaya devam ediyoruz’’

Esnafların fiyat etiketlerini mutlaka tüketicinin görebileceği yerde ve doğru fiyat etiketi bulundurması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Pazarlarımızı gezerek denetimde bulunduk. Fahiş fiyat denetimi, çürük ve bozulmuş gıdaların satılıp satılmadığına dair denetimler yapmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin cebini ve sağlığını ilgilendiren konularda çok hassasız. Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

06 Oca 2022 - 11:56 - Belediyeler

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