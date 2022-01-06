Yenimahalle'den 7'den 70'e hizmet

Yenimahalle Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, 2021 yılında başarılarıyla adından söz ettirdi. 12 Kreş ve Gündüz Bakımevi ile 2 bin 78 miniğe kapılarını açan belediye, öğrencilerin sosyal ve kültürel açıdan gelişmeleri için de birbirinden güzel etkinliklere imza atarken maske-dezenfektan üretiminden havuzlara, çorba ve yemek dağıtımından engelli vatandaşların gelişimine birçok faaliyete imza attı.

27 bin 265 kişinin havuz tercihi Yenimahalle oldu

Her yıl üye sayısını arttırarak 7’den 70’e tüm vatandaşların faydalandığı belediye havuzları, toplamda 27 bin 265 kişinin tercihi oldu. Yenimahalle Belediyesi’nin çocuklara hediyesi olan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ise 2021 yılı boyunca eğlence ve atölye çalışmaları ile keyifli gün geçirmek isteyen miniklere ev sahipliği yaptı. Müzenin faaliyet ve eğitim alanı genişletilerek Atatürk Köşesi ve Arkeoloji Alanı’nın açılışları yapıldı. Sene boyunca müzeyi 4 bin 170 çocuk ziyaret etti. Bunun yanı sıra Evrensel değerler çocuk müzesi personelleri ‘Yenimahalle Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe’ kurumuyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Müze personellerinin hazırladığı Tavşan ve Kaplumbağa oyunu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile interaktif biçimde canlandırıldı.

Engellilere ve ailelerine nefes oldular

Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde zihinsel ve bedensel engellileri ahşap, takı tasarım, müzik, resim, fitness, dans, yoga gibi sosyal aktivitelerden yararlandıran ve 3-9 yaş aralığındaki engellilere özel sınıflarda okul öncesi seviyesinde eğitim veren belediye, tesisin 268 üyesi ile yıl boyunca yakından ilgilendi. Etkinliklerin yıl boyu sürdüğü tesiste, Yenimahalle Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği “Melek Mosso” konseri ile 4 binin üstünde vatandaşı konserde buluşturdu.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Ayrıca “Komşun açken sen tok yatmamalısın” anlayışını benimseyerek 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan kişilere, günlük 3 çeşit sıcak yemek ikramı yapan ve yıl boyunca toplam 270 bin yemek dağıtan belediye, Onkoloji Hastanesi önünde de hasta ve hasta yakınları için 2021 yılında 217 bin çorba ikram etti.

Yenimahalle’de Koronavirüs’e geçit yok

Pandemi süresince elini taşın altına koyan Yenimahalle Belediyesi, personele ve vatandaşlara olmak üzere 2021 yılı boyunca toplamda 3 milyon 245 bin maske, 25 ton 724 litre dezenfektan ve bin 385 litre kolonya üretimi yaparak, personelinin ve vatandaşın virüsten korunması için mücadele verdi. Belediye birimlerinin hijyen malzemesi ihtiyacını karşılamak için kolları sıvayan belediye, yıl boyunca 8 bin 593 litre sıvı sabun, 8 bin 420 litre yüzey temizleyici, 4 bin 750 litre bulaşık deterjanı, bin 304 litre oto şampuanı ve 950 adet tulum da imal etti.