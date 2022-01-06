06 Oca 2022 - 12:07- Belediyeler G: 06 Oca 2022 - 12:08

Çankaya Halk Masası’ndan 140 bin kişiye hizmet

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesinin vatandaşın sorununu en hızlı ve kaliteli bir şekilde çözmek için oluşturduğu Halk Masası 2021 yılında 140 bin kişiye hizmet verdi.

Çankaya Halk Masası’ndan 140 bin kişiye hizmet mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesinin vatandaşın ruhsat, mali hizmetler, imar bilgilendirme, vezne gibi işlemlerini bürokrasiye takılmadan 4 dakikada çözüme ulaştırdığı birimi Halk Masası, 2021 yılında 140 bin kişiye hizmet verdi. 

Çankaya Belediyesinin vatandaşın sorununu en hızlı ve kaliteli bir şekilde çözmek için oluşturduğu Halk Masası 2021 yılında 140 bin kişiye hizmet verdi. 

Vatandaşların belediyedeki işlemlerini en kısa sürede gerçekleştirebilmelerini hedefleyen Halk Masası, istenen işlemi 4 dakikada çözüyor. Uzman personel ile hizmet veren birimde halkın en çok talep gösterdiği alan İmar Durumu Bilgilendirme oldu. Vatandaşların 36 bin 248’i imar bilgilendirmeden, 15 bin 310'u mali hizmetlerden, 17 bin 730’u vezneden, 15 bin 322’si imar evraktan, 14 bin 810’u ruhsat işlemlerinden, 13 bin 580’i dilekçe kabulden işlem gerçekleştirdi. 27 bin yurttaşın sorunu ise yüz yüze görüşme sonucu çözüme ulaştırıldı. 

Güler yüzlü personeli ve işlem süresinin kısalığı ile halkın uğrak noktası olan Halk Masası, Çankaya Belediyesinin Kızılay’da bulunan hizmet binasının girişinde yer alıyor. 

06 Oca 2022 - 12:07 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yenimahalle'den 7'den 70'e hizmet mask
Yenimahalle'den 7'den 70'e hizmet
Pursaklar'da Çarşı Pazarda Etiket-Fiyat Denetimi mask
Pursaklar'da Çarşı Pazarda Etiket-Fiyat Denetimi
Pursaklar Belediyesi'nden Moloz ve Hafriyat Uyarısı mask
Pursaklar Belediyesi'nden Moloz ve Hafriyat Uyarısı
Başkent kart’a bir ödül daha mask
Başkent kart’a bir ödül daha
Kayaş Caddesi ışıl ışıl oldu mask
Kayaş Caddesi ışıl ışıl oldu
Altındağ’da Engelliler için kpss kursu başladı mask
Altındağ’da Engelliler için kpss kursu başladı
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status