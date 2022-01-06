06 Oca 2022 - 12:12- Belediyeler G: 06 Oca 2022 - 12:13

Etimesgut Belediyesinden Başkente Dev Merkez

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Etimesgut Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te tamamlayarak hizmete açacağı 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi'nin inşaatına devam ediyor.
Etimesgut Belediyesinden Başkente Dev Merkez mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Etimesgut Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te tamamlayarak hizmete açacağı 100. Yıl Cumhuriyet Kültür ve Sanat Merkezi'nin inşaatına devam ediyor. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, baret takarak inşaat alanını gezdi, incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Demirel, merkezin Etimesgut'un değerine değer katacağını ifade etti.

ÇAĞDAŞ BİR MERKEZ

Altay Mahallesi'nde yaklaşık 15 bin metre kare alan üzerinde yükselen merkezin 11 bin metre kare kapalı alana sahip olduğunu belirten Demirel, merkezin başkentin en çağdaş kültür ve sanat merkezlerinden biri olacağını söyledi.

100. YILA AÇILILACAK

Demirel, merkezi Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılında açmayı planladıklarını vurgulayarak "Çağdaş mimarisi, örnek çevre düzenlemesi ve zengin içeriğe sahip olacak tesis, ilçemizin, Başkentimizin kültür ve sanat merkezi olacak. Merkezimizde 650 kişilik tiyatro, seminer, konferans salonu, 2 adet çok amaçlı salon, kütüphane gibi birçok sosyal ve kültürel birçok donatı yer alıyor. İlçemize, başkentimize hayırlı olsun" dedi.

06 Oca 2022 - 12:12 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya Halk Masası’ndan 140 bin kişiye hizmet mask
Çankaya Halk Masası’ndan 140 bin kişiye hizmet
Yenimahalle'den 7'den 70'e hizmet mask
Yenimahalle'den 7'den 70'e hizmet
Pursaklar'da Çarşı Pazarda Etiket-Fiyat Denetimi mask
Pursaklar'da Çarşı Pazarda Etiket-Fiyat Denetimi
Pursaklar Belediyesi'nden Moloz ve Hafriyat Uyarısı mask
Pursaklar Belediyesi'nden Moloz ve Hafriyat Uyarısı
Başkent kart’a bir ödül daha mask
Başkent kart’a bir ödül daha
Kayaş Caddesi ışıl ışıl oldu mask
Kayaş Caddesi ışıl ışıl oldu
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status