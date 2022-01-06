Ankara Keçiörengücü 3 puana kilitlendi Ankara Keçiörengücü, 10.01.2022 Pazartesi Saat 20:00'da deplasmanda Altınordu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Başkent ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Spor Toto 1.Lig’in 20. hafta mücadelesinde Altınordu maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde bugün gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.
Mor-Beyazlı takım, Altınordu maçına yoğun tempoda hazırlanıyor. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, açma-germe ve koordinasyon çalışması ve 5'e 2 top kapmanın ardından yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.