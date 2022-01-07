Başkan Altınok’tan Kazakistan’a Birlik Çağrısı

Kazakistan’da yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Başkan Altınok, “ Kazak kardeşlerimize sesleniyorum; lütfen birliğinizi, beraberliğinizi sağlayın. Nursultan Nazarbayev gibi bir lider sizin için bir şanstır. Oyunlara gelmeyelim. Geleceğimizi, ülkemizi mahvetmeyelim. Asırlar boyu istiklal beklendi, hürriyet beklendi, hür bir devlet, hür bir ülke beklendi. Bunlar çok büyük nimet. Orta Asya’nın parlayan yıldızıdır Kazakistan.” dedi.
“NAZARBAYEV’İN ETRAFINDA TOPLANILMALI”
Kazak halkının kurucu liderleri Nursultan Nazarbayev’in etrafında toplanarak sükûnetlerini korumaları gerektiğinin altını çizen Altınok şunları söyledi:
“Nursultan Nazarbayev tertemiz yönetimiyle Kazakistan’ı kısa bir sürede ciddi anlamda geliştirdi. Hayal edilemeyecek yerlere taşıdı. Bütün dünyada Kovid sebebiyle zamlar var, bütün dünyanın ekonomisi zorda, bunu görmek lazım. Lütfen oyunlara gelmeyelim, evlerimize dönelim, devletimize ve ülkemize sahip çıkalım, Nursultan Nazarbayev’in etrafında toparlanalım. Bir gün eyvah dememek için lütfen kısa sürede teenniyi hâkim kılalım. Oyun büyük, oyunların farkında olalım. Size bu silahları verenler dost değil düşmandır, bunu iyi bilin. Kolay değil; vatan için birçok bedel ödenmiş. Birçok yiğidin şehadeti olmuş, birçok yiğit ömrünü hürriyet için adamış. Lütfen onların kemiklerini sızlatmayalım. Teenniyi hâkim kılalım, birlik ve beraberliğimizi sağlayalım.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.