07 Oca 2022 - 11:30- Belediyeler G: 07 Oca 2022 - 11:31

Büyükşehir Belediyesi Başkent’teki Sulama Göletlerini Hayata Döndürüyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticiyi destekleyen projelerine hız kesmeden devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Başkent’teki Sulama Göletlerini Hayata Döndürüyor mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projeleri kapsamında Başkent’teki yerli üreticileri desteklemeye devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal kesimlerde hem hayvancılıkta hem de tarımsal sulamada kullanılan göletlerde temizlik çalışması dışında su sızıntılarını önleme ve sulama sistemi yapımını da gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticiyi destekleyen projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Bir yandan iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklıkla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bir yandan da Başkent genelinde hem tarımsal sulamada hem de hayvancılıkta kullanılan göletlerde temizlik çalışmaları ile sulama sistemi kurulumu gerçekleştiriyor.

GÖLETLERDE SU SIZINTISI VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI İLE SULAMA SİSTEMİ YAPIMI

Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri son olarak Polatlı’nın Sivri Mahallesi’nde yer alan ve 3 binden fazla hayvanın su ihtiyacını karşılayan gölette su sızıntısını önleme ve temizlik çalışması başlattı.

Göletin 3 bin metrekarelik tarımsal alanın sulanması için de hazır hale getirileceğini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Sezai Okçu, şu bilgileri paylaştı:

Polatlı’nın Sivri Mahallesi’nde bulunan hayvan sulama göleti 2005 yılında yapılmış. Sivri Mahallesi muhtarının başvurusu sonucu gölete gelen ekiplerimiz belediyenin öz imkanlarıyla gerekli çalışmaları yapıyor. Burası hayvan su içme göleti olarak planlanmış. Büyükşehir ekipleri olarak burayı hem hayvan su içme göleti hem de 3 bin dönümlük arazinin sulanması için hazır hale getiriyoruz. Gölet temizliği ve yapımı bittikten sonra 10 km kapalı sistem sulama borusu döşeyerek ve 3 bin dönümlük araziyi sulayarak köylümüzün hizmetine sunacağız. Bu göletten 3 bin küçükbaş ve 200 büyükbaş su içiyor. Sivri Mahallesi’nden sonra Polatlı Toydemir ve Karabenli ile Güdül’ün köylerinde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Yaptığı başvuruya hemen geri dönüş aldığını belirten Polatlı Sivri Mahalle Muhtarı Yılmaz Koç ise temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti, “Mahallemizdeki gölette eskiden su yoktu. Büyükşehir Belediyesi talebimize kısa sürede cevap verdi. Hemen geldiler tespit yapıldı ve çalışmalar başladı. Mansur Başkanımıza, Fen İşleri Daire Başkanımıza ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanımıza çok teşekkür ederiz” sözleriyle dile getirdi.
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07 Oca 2022 - 11:30 - Belediyeler

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