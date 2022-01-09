Rap müziği 'Makara'ya aldı

Sosyal medyanın fenomen kızı Dilşah Gülşah Çelik'in single çalışmasını yayınladı. Dans eğitmenliğinin ardından sosyal medyada yayınladığı videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Dilşah Gülşah Çelik ekran deneyiminin ardından uzun süredir hayalini kurduğu single çalışmasını yayınladı.
Esprili videolarıyla sosyal medyada "Makara kız" olarak tanınan Dilşah Gülşah Çelik ilk çalışması "Makara"da sosyal medya akımlarına ve geyiklerine göndermeler yaptı.
"Makara" adlı çalışmasında rap yapan Dilşah Gülşah Çelik çalışmasının şarkı sözlerinde sosyal medya akımlarına göndermeler yaptı. Çelik, "Benden ciddi bir çalışma beklenmezdi. Makaram yapmam gerekiyordu ve öyle yaptım. 'Makara'yı dinleyen sevdi, klibi izleyenler de bana bayıldı" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.