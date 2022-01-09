09 Oca 2022 - 19:53- Magazin G: 09 Oca 2022 - 19:54

Rap müziği 'Makara'ya aldı

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Sosyal medyanın fenomen kızı Dilşah Gülşah Çelik'in single çalışmasını yayınladı.
Rap müziği 'Makara'ya aldı mask
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Sosyal medyanın fenomen kızı Dilşah Gülşah Çelik'in single çalışmasını yayınladı. Dans eğitmenliğinin ardından sosyal medyada yayınladığı videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Dilşah Gülşah Çelik ekran deneyiminin ardından uzun süredir hayalini kurduğu single çalışmasını yayınladı.

Esprili videolarıyla sosyal medyada "Makara kız" olarak tanınan Dilşah Gülşah Çelik ilk çalışması "Makara"da sosyal medya akımlarına ve geyiklerine göndermeler yaptı.

"Makara" adlı çalışmasında rap yapan Dilşah Gülşah Çelik çalışmasının şarkı sözlerinde sosyal medya akımlarına göndermeler yaptı. Çelik, "Benden ciddi bir çalışma beklenmezdi. Makaram yapmam gerekiyordu ve öyle yaptım. 'Makara'yı dinleyen sevdi, klibi izleyenler de bana bayıldı" dedi.
# Dilşah Gülşah Çelik kimdir

09 Oca 2022 - 19:53 - Magazin

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