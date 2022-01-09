09 Oca 2022 - 19:54- Magazin G: 09 Oca 2022 - 19:55

Sezen Aksu'nun şarkısı New York sokaklarında yankılandı

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Kendine has yorumu ile Tükeneceğiz şarkısını yeniden seslendiren Samy Ertan şarkının klibini kıtalar arası bir platforma taşıdı.
Sezen Aksu'nun şarkısı New York sokaklarında yankılandı mask
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Kendine has yorumu ile Tükeneceğiz şarkısını yeniden seslendiren Samy Ertan şarkının klibini kıtalar arası bir platforma taşıdı. Samy Ertan, uzun süren sessizliğini 1 Kasım 2021 tarihinde yayınladığı “Cesaret” isimli albümü ile bozmuş ve büyük beğeni toplamıştı. “Cesaret” isimli albümün içinde 3 şarkı yer alıyor.

Amerika’da bir teknik ekiple anlaşan Samy Ertan, Tükeneceğizin klibini New York sokaklarında çekti ve klibin yönetmenliğini de kendisi üstlendi.

Geçtiğimiz ay “Asi” şarkısının video klibini izleyicileri ile buluşturan Samy Ertan, ”Tükeneceğiz” için “Sahnede okumaktan büyük keyif alıyorum. Kendi sesimle arşivlemek istediğim bir Sezen şarkısıydı ve kısmet oldu” diyerek heyecanını paylaştı.

09 Oca 2022 - 19:54 - Magazin

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