Tuğba Hatun'un 'Kaybolan Yıllar'ı

Sevilen sanatçı Tuğba Hatun, uzun bir aradan sonra Sezen Aksu şarkısı “Kaybolan Yıllar” ile sevenleriyle buluştu. Hatun, müzik dünyasına verdiği uzun aradan sonra hızlı bir giriş yaptı.

Sezen Aksu şarkısı “Kaybolan Yıllar” projesi ile birlikte çalıştığı ekipte de yenilikler yapan Tuğba Hatun, Avrupa menajerliğini Jesi Albayrak’ a emanet ederken anlaşabildiğim ekip beni başarıya taşır ifadesinde bulundu.

Tuğba Hatun yorumuyla “Kaybolan Yıllar” isimli şarkının aranjör koltuğunda usta müzik adamı Selim Çaldıran

otururken, klip çekimleri Ali Eşitmez yönetmenliğinde Balat da yapıldı.

Daha önce yaptığı 3 albümdeki 12 şarkının 10 tanesi Tuğba Hatun imzası taşırken ilk teklisinde Sezen Aksu şarkısını yorumladı.

Neden bu şarkılar diye sorduğumuzda Tuğba Hatun: “Çünkü Sezen Aksu'nun her şarkısı ayrı bir felsefe, ayrı bir dünya. Memleketimizin gönül coğrafyasını, yaşlısından gencine herkesin gönlünü fetheden bir ekoldür, okuldur, toplumbilimcidir Sezen Aksu... Kaybolan Yıllar, herkese hitap eder. Yılları kaybolmayan biri var mıdır? Kimi aşkı uğruna kimi kendini adadığı ailesi uğruna kimi işi uğruna kimi hastalıkla kaybeder yıllarını... Benim kaybolan yıllarımı verseler, başkaları için değil kendim için yaşardım. Kendi hayatımı ertelemezdim” diyerek açıkladı.