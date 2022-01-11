TURKOVAC mucidine anlamlı jest

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, koronavirüse karşı Türkiye’nin gururu Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin ismini bir caddeye verilmesini kararlaştırdı. Başkan Büyükkılıç, onur konuğu olarak davet ettiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve yerli aşının mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye plaket takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının başında acil kullanım onayı alan ve seri üretimine başlanan yerli aşı Turkovac’ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye jest yapıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Meclis Toplantısı’na onur konuğu olarak davet edildi.

Meclis toplantısında, ‘Milli aşımız Turkovac ile gurur duyuyoruz’ pankartı açılırken, Başkan Büyükkılıç, Turkovac aşısının gündemde kalması için katkı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, “Yerli ve milli olma anlayışı içerisinde Erciyes Üniversitemizin kıymetli ekibinin yapmış olduğu çalışma Turkovac aşısı, emsalleriyle mukayese edilmeyecek şekilde olumlu yönde etkiye sahip olup, uygulamaları başlamış, her geçen gün de bu konu ile ilgili gündemde yer almaktadır. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi olarak bilim adamlarımızı hem misafir edelim, hem onure edelim hem de sahip çıkarak, Turkovac aşımızın gündemde kalması yönünde Kayseri Büyükşehir Meclisi olarak katkı sağlama yaklaşımı içerisinde bir çalışma yaptık” diye konuştu.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin isminin bir caddeye verilmesi için mecliste karar alınması için öneriler olacağını ifade eden Büyükkılıç, “Nazik davetimize teşrif ettiler, bizi kırmadılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Aykut hocamın isminin de meclisimiz kararıyla bir caddeye verilmesi bağlamında sizlere önerimiz olacak. Yeni düzenlediğimiz bir caddede isminin anılmasını paylaşıyoruz” dedi.

Meclisin bu jesti nedeniyle duygulandığını söyleyen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Memduh Başkanımız sürecin başından beri birkaç kere merkezimizi de ziyaret ederek süreçte hem bize moral motivasyon verdi hem de farklı desteklerde bulundu. Huzurunuzda tekrar kendisine teşekkür etmek istiyorum. Turkovac, Erciyes Üniversitesi bünyesinde rektörümüzün büyük destekleri hem maddi hem manevi hem de Sağlık Bakanlığı TÜSEB tarafından desteklenen proje ile ortaya çıkan bir üründür. Yaklaşık 20 aylık bir süreç sonunda acil kullanım onayı aldı ve umut ediyoruz ki bundan sonra daha yaygın kullanımla birlikte milletimize daha yüksek ölçekli üretim ile birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır. Memduh Başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyorum. Az önce cadde ismi de söyleyince bir duygulandım. Eksik olmasınlar, çok teşekkürler. Yine bu fırsatı verdiği için Erciyes Üniversitesi’ne ve bütün ekibime teşekkür ediyorum, sadece ben burada o ekibi temsil ediyorum.”

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise müthiş bir çalışmanın ürünü olan bu aşının çalışmaları hakkında “Belgesel olsa en az 2 saatlik, kitap olsa 2 ciltlik kitap olur çalışmalarımız” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Çalış, “Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de gururlandım. Aykut hocamızın bir caddede isminin yaşaması gerçekten ne kadar onur verdiğini Aykut hocam zaten ifade etti. Erciyes Üniversitesi Rektörü olarak da çok mutlu ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aslında bu bir serüvendi. 20 aylık bir gerçekten müthiş bir çalışmanın eseri bu. Yani belgesel olsa en az 2 saatlik, kitap olsa 2 ciltlik kitap olur çalışmalarımız, yaşadıklarımız. Ama çok şükür sonuca ulaştık. Biz hep güveniyorduk aşımıza” diye konuştu. Prof. Çalış, aşının geliştirilme süreci hakkında bilgiler verdi.