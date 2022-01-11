Çankaya’ya “Hoş geldin Bebek”

Çankaya Belediyesi sağlık ekipleri, yeni bebeği olan aileleri ziyaret ederek “Hoş Geldin Bebek Seti” armağan ediyor. Organik kumaşlarla yapılan bebek kıyafetlerinden oluşan hediye seti, pandemi nedeniyle kısa ziyaretle sunuluyor.

Çankaya Belediyesinin “Hoş Geldin Bebek” uygulaması tüm hızıyla sürüyor. İlçede yeni bebeği olan aileleri ziyaret eden Belediye sağlık ekipleri, aileleri çocuk bakımıyla ilgili bilgilendirerek “Hoş Geldin Bebek Seti” armağan ediyor.

Çankaya Belediyesinin Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında yürüttüğü “Hoş Geldin Bebek” projesi başladığı günden bu yana binlerce minik bebeğe ve ailelerine ulaştı.

İlçe genelinde yeni doğmuş bebekleri evlerinde ziyaret eden Çankaya Belediyesi hemşireleri hem ailenin sevincine ortak oluyor hem de bebek bakımı ve bebek ile ilgili genel sağlık bilgilerini ebeveynlere aktarıyor. Ziyarette, bebeklere yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik; battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven ve bebek anne omuz örtüsünün bulunduğu 11 parçadan oluşan yeni doğan seti de armağan ediliyor.

Belediye, vatandaşların Hoş Geldin Bebek setine ulaşması için muhtarlıklara, aile hekimliklerine bilgilendirme broşürü bırakıyor. Bebek setinden edinmek isteyenlerin Çankaya’da ikamet etmesi koşulu bulunuyor. Ebeveynler ayrıca 0 312 458 89 00/1199 numaralı telefonu arayarak talepte bulunabiliyorlar.