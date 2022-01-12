12 Oca 2022 - 11:21- Belediyeler G: 12 Oca 2022 - 11:22

Mamak Kızılca Mahalle Konağı Açılıyor

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Kızılca Mahalle Konağı Açılıyor 2 kattan oluşan, toplam 279 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen bu özel yapı içerisinde mutfak, salon ve depo bulunacak.
Mamak Kızılca Mahalle Konağı Açılıyor mask
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Mamak Belediyesi, mahallelere sosyal donatı alanları kazandırmaya ve mahallelilerin sosyalleşerek paylaşımlarının artmasına vesile olan mahalle konaklarına bir yenisi daha ekliyor. 2 kattan oluşan, toplam 279 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilen bu özel yapı içerisinde mutfak, salon ve depo bulunacak.

Bölge halkına hizmet vermek için gün sayan Kızılca Mahalle Konağı, tarihi Ankara Evi mimarisiyle de göz dolduracak. Mahalle kültürünün yaygınlaşması için mahalle konağı projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Konaklarımız mahalle halkının ihtiyaçlarını gözeten bir yapıda olmakla birlikte kültürlerini yaşatacak şekilde dizayn edildi. Mahalle sakinlerinin huzur ve güvenle kullanabileceği konağımızda nişan, kına, sohbet gibi toplu organizasyonlarda yapabilecek. Söz verdiğimiz gibi milletimizin hizmetindeyiz” dedi.

 Kültürel değerlerimiz yaşatılmaya devam edecek

İlçe genelinde her geçen gün mahalle konaklarının sayısını çoğalttıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlarımıza özel günlerinde ev sahipliği yapacak olan bu kıymetli mekânlarımızda kültürel değerlerimiz yaşatılmaya devam edecek. Mahalle Konaklarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu sizlerle birlikte yaşamak istiyor, 15 Ocak Cumartesi Saat 14.00’da açacağımız Kızılca Mahalle Konağı’mıza bekliyorum” dedi.

12 Oca 2022 - 11:21 - Belediyeler

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