Aşırı kilo almak, kalp-damar rahatsızlıklarından diyabete varıncaya kadar birçok hastalığa neden oluyor. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, bu doğrultuda uygun beslenme önerilerinde bulunurken, doğru bilinen yanlışları sıralıyor: “Suya limon katmak zayıflatmaz, ekmek tek başına kilo aldırmaz…”

Özellikle pandemi nedeniyle evde kalınan günlerde hem hareket eksikliği yaşanıyor hem de sıkıntıdan daha fazla besin tüketiliyor. Bunların yanına sağlıksız beslenme eklenince kilo artışı kaçınılmaz hale geliyor. Böylelikle bağışıklık düşebiliyor, Koronavirüs ve mevsimsel gribin yanı sıra kalp-damar rahatsızlıkları ile diyabet gibi birçok rahatsızlığa kapı aralanabiliyor. Bağışıklığı güçlendirerek zayıflamanın mümkün olduğunu söyleyen Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Pınar Demirkaya, yapılacak diyetin kişiye özel olması gerektiğini vurguluyor. Her diyetin herkese uymayacağını, kalori hesabı yapmadan da zayıflanabileceğini belirten Demirkaya, uygun beslenme önerilerinde bulunuyor ve diyette doğru bilinen yanlışları sıralıyor.

Depresyon için balık

Kış mevsiminde güneş ışığından en az ölçüde faydalanıyoruz. Ancak az güneş ışığı, depresyon riskini artıran faktörler arasında yer alırken, depresyon ise kilo alımını tetikleyebiliyor. Dolayısıyla ceviz, keten tohumu ve balık gibi Omega 3 zengini gıdaların diyet planında bulunması yarar sağlıyor.

Bağışıklığa maydanoz

Koronavirüs, soğuk algınlığı, mevsimsel grip için bağışıklığı korumak önemli olduğundan, kış aylarında düşüşe geçen bağışıklık için çinko ve C vitamini alımına dikkate etmek gerekiyor. Maydanoz, yumurta, yulaf, kırmızı pancar, avokado, brokoli, kivi, tahin, kabak çekirdeği gibi besinler, formu korurken bağışıklığı güçlendiriyor.

Diyet kişiye özeldir

Herkese aynı beslenme programı uygulanmaz, bu büyük bir hata olur. Çünkü herkesin ihtiyacı, alışkanlıkları ve metabolizması farklı olduğu gibi yaşı ve genetik faktörleri de farklı. Bazı beslenme modelleri diyabet ve Haşimato gibi bazı rahatsızlıklarda tercih edilmez. Diyet, gerekli tetkikler sonucu kişiye özel olarak hazırlanmalı.

Bir kibrit kutusu peynir efsanesi

Kalori hesabı yapılan diyetler yanlış sonuçlar verebiliyor. Eskiden her yerde ‘bir kibrit kutusu peynir, beş adet zeytin tüketilince zayıflayabilirsiniz’ veya ‘yalnızca karbonhidratsız beslenerek kilo verebilirim’ gibi diyet efsaneleri konuşulurdu. Ancak tüm bunlar çok yanlış çünkü sağlıksız ve diyet yapmak sağlıksız beslenmek demek değil. Zayıf bir bünyeye sahip olduktan sonra fit bedenin hiç önemi yok.

Ekmek ve limon

Ekmek tek başına ne kilo aldırıyor ne de zarar veriyor. Unutulmamalıdır ki, ekmeğin kombine edildiği besinler ve ekmek türüne göre bu durum değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, toplumda yine doğru bilinen bir yanlış daha var: Bilinenin aksine suya limon katmak zayıflatmaz, yalnızca ekstra C vitamini alımına yardımcı olur. C vitamini bağışıklık için önemli ama fazlası vücuttan atılıyor.