Etimesgut'ta Atıklar sıfırlandı çevre kazandı

Etimesgut Belediyesi, atıkları kaynağından ayrıştarak yeniden ekonomiye kazandırıyor. Bu kapsamda 1. Sınıf Atık Geri Getirme Merkezi oluşturan Etimesgut Belediyesi, 5300 geri dönüşüm toplama ekipmanı ile son 1 yılda 10.400 ton atığı kaynağından ayrıştırarak topladı ve yeniden ekonomiye kazandır.
9.800 ton karışık ambalaj atığı, 490 ton cam atığı, 90 ton tekstil atığı 60 ton bitkisel yağ atığı, 7 ton pil atığı toplayan Etimesgut Belediyesi çevrenin korunmasına da önemli katık sağladı.
Ayrıca belediye park ve bahçeler müdürlüğü tarafından 1 yılda 23 park, 69 bin ağaç ve bitki örtüsü kazandırılarak vatandaşların daha yeşil daha temiz bir çevrede yaşamaları sağlandı.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçede atıkları sıfırlayarak çevreye kazandırdıklarını ifade ederek, "Geri Dönüşüm atıklarını ayrı biriktiren vatandaşlarımız sokaklarda bulunan geri dönüşüm konteynerlerine, muhtarlıklara, belediyemiz sosyal tesislerine, zabıta karakollarına ve en yakın okullara bu atıklarını bırakarak ya da 444 9 244 Alo Geri Dönüşüm hattını arayarak evlerinden aldırabilmektedir" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.