Yıldız hizmet binası tüm birimleriyle Çankaya'nın hizmetinde

Çankaya Belediyesinin vatandaşların belediye hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayan Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi tüm birimleriyle Çankayalılara hizmet veriyor. İçinde Çankaya Evi, kütüphane, diş polikliniği ve mali hizmetler vezneleri yer alan yeni hizmet binasının yanı sıra Belediye Bahçesi de vatandaşların park ve yeşil alan ihtiyacını karşılıyor.

Kızılay’da bulunan ana binasının yanı sıra ek hizmet binalarıyla da belediye faaliyetlerini vatandaşın ayağına götüren Çankaya Belediyesi, 27 Kasım'da açtığı Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi tüm birimleriyle Çankayalılara hizmet veriyor. Sancak Mahallesi’nin yanı sıra civardaki birçok mahallenin de yararlanmaya başladığı yeni hizmet binası şimdiden Çankayalıların ikinci adresi oldu.

ÇANKAYA EVİ, DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ VE BELEDİYE BAHÇESİ

Hobi ve kişisel gelişim kurslarının verildiği 700 metrekarelik Çankaya Evi’ni de bünyesinde barındıran yeni hizmet binası, Nusret Fişek Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği ile de vatandaşlara hizmet veriyor. 20'den fazla branşta kurs vermeye başlayan Yıldız Çankaya Evi'nde ilk dönemde 250'dan fazla Çankayalı yararlanmaya başladı. Türk Tanıtma Vakfı’nın kurucusu ve Başkanı Kemal Baytaş’ın adını taşıyan kütüphanesi de bulunan Yıldız Hizmet Binasını çevreleyen Belediye Bahçesi de yeşil alanları ve dinlenme noktalarıyla ile aynı zamanda vatandaşların yeni nefes alma bölgesi haline geldi.

"BÖLGEYE DEĞER KATIYOR"

Yıldız’da değerli ve tapusunun belediyeye ait olduğu 12 dönümü, halkın kullanımı için değerlendirdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz burayı binaya boğmadan, betona boğmadan temel hizmetlerimizi vereceğimiz 2 bin metrekarelik bir hizmet binası ve geri kalanını olduğu gibi yeşil alan ve parka dönüştürdük” dedi. Çankaya Evi, kütüphanesi, ağız ve diş sağlığı polikliniği ve mali hizmetler veznelerinin bulunduğu yeni hizmet binasının çevresindeki bölgeye değer kattığını kaydeden Başkan Taşdelen, “Bizim için durmak yok. Çankaya'nın dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz bu gibi eserler bulundukları bölgenin değerine değer katıyor. ‘Doğru Belediyecilik’ anlayışımızla hizmetlerimize devam ediyoruz. Biz ranta değil halka yatırım yapıyor, halkın olanı halka kazandırıyoruz. Yeni hizmet binamız ve Belediye Bahçemiz Yıldız ve Sancak bölgelerimizin değerine değer katıyor" diye konuştu.