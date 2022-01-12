12 Oca 2022 - 13:38- Sağlık G: 12 Oca 2022 - 13:39

Şaşılığa 'estetik' tedavi olur mu? İşte Şaşılık ve Tedavi Yöntemleri

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Ünlü isimlere yaptığı göz kapağı estetiği operasyonlarıyla tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, şaşılığın artık kader olmadığını söyl
Şaşılığa 'estetik' tedavi olur mu? İşte Şaşılık ve Tedavi Yöntemleri mask
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Ünlü isimlere yaptığı göz kapağı estetiği operasyonlarıyla tanınan Op. Dr. Tuncay Sezgin, şaşılığın artık kader olmadığını söyledi. Sezgin, şaşılığın çeşitli yöntemlerle tedavi edilebildiğini hatırlattı.

Bugüne dek birbirinden ünlü isimlerin göz kapağı estetiği ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Tuncay Sezgin, bu kez şaşılık ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

İki gözün farklı yöne bakması olan şaşılığın çocukların % 5’inde yetişkinlerin ise % 1’inde görüldüğüne dikkat çeken Sezgin, hastalığın tam nedeninin bilinmemekle birlikte genetik olarak geçebildiğini söyledi.

Şaşılığın artık insanın kaderi olmadığını altını çizen Op. Dr. Tuncay Sezgin, bu sorunu yaşayanların mutlaka göz doktoruna başvurmasını önerdi.

Şaşılığın gözlük, göz egzersizleri, prizmatik camlar, göz dışı kaslara botoks enjeksiyonu veya ameliyatla giderilebildiğini belirten Sezgin, tedaviyi belirlerken kaymanın başlangıç yaşı, kaymanın her iki göde mi yoksa tek gözde mi olduğu gibi tanıların önemli olduğunu söyledi.

"BEBEKLERDE MÜDAHELE GECİKMEMELİ"

Doğuştan olan göz kaymalarında ameliyatın gerekliliğine dikkat çeken Sezgin, söz konusu operasyonun bebeklerin 6 ay ve 1 yaş aralığında yapıldığına dikkati çekti.

12 Oca 2022 - 13:38 - Sağlık

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