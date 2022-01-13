Ankara'da 'pancar' buluşması

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Gürcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Akay, ziyarette Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a şeker sektörünün ve pancar çiftçisinin sorunlarını içeren bir de rapor sundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kısa bir süre önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Gürcan’ı makamında ziyaret eden Başkan Akay, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette şeker sektörü ve pancar çiftçisinin sorun ve çözüm önerilerine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.



Başkan Akay, Bakan Yardımcısı Gürcan’a gübreden, elektriğe, pancar fiyatından, şeker fiyatına varıncaya kadar geniş içerikli bir de rapor sundu.

Başkan Akay, ziyaret sonrası yaptığı açıklamasında; hemşerimiz Mahmut Gürcan’ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı gibi son derece önemli bir görevi üstlenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Başkan Akay, Bakan Yardımcısı Gürcan’ın, şeker sektörü ve pancar çiftçisinin sorun ve beklentilerine yakın ilgi göstereceğine yürekten inandığını kaydetti.