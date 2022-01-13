2017 Ağustos ayında yazdığım eski bir yazının ilham kaynağı bu hafta vefat etmiş. Doğan Şahin. Hacı Bekir Lokumlarınının Damadı diye biliniyordu. Çok üzüldüm. Ama güzel bir hayatı olduğunu düşünerek içim rahatladı. Hatta şöyle düşündüm; o gün yazımın başlığını “Siz Hiç Hayallerinizin Peşinden Gittiniz mi?” diye atmıştım. Doğan Şahin gitmiş. Belki de son anında “Hayatta Keşkelerim yerine İyikilerim Var” diye düşünüyordu. Kim bilir?

İşte o yazı… Size de ilham olması niyetiyle…

Yazlarımızın büyük kısmını Büyükada’da geçiriyoruz. Adanın sakinliği, basitliği, sizi harekete çağıran sokakları, begonvilleri, fayton sesleri…

Akşamları yemekten sonra iskeleye indiğinizde tanıdık yüzler görmenin zevki, beraber kahve içmek.

Çocukların sokaklarda özgürce dolaşabilmeleri, büyük gruplar halinde bisikletle oradan oraya gitmeleri.

Ada kıyılarında süzülen o güzel vapurlar… Vapurlarla yarışan o martılar.

2 gece önce bir balık restaurantında oturuyorduk. Birden aklımıza geldi.

Birkaç sene öncesine kadar akşamüstleri vapurlarla adeta yarışan bir ihtiyar delikanlı vardı. Hem de jet skisiyle.

Vapur denizde süzülürken, o da estetik hareketlerle vapurun yanında gösteri yapardı.

Vapurun dümen suyuna girer, birdenbire yana geçer, sağa sola savrulur, her zaman dimdik, her zaman asil ve havalı bir şekilde jet skinin üstünde deyim yerindeyse şov yapardı.

Bembeyaz saçları, incecik vücuduyla, gerçekten de bir ihtiyar delikanlıydı. Bildiğim kadarıyla bu şovunu yaz ya da kış farketmez, hep sürdürürdü.

Hepimiz için her yaşta herşeyin başarılabildiğini ispatlar şekilde binerdi jet skisine. Enerjisi ise inanılmazdı.

Ne olmuştu acaba? Aslında kimdi? Bir kaç senedir gözükmüyordu. Acaba birşey mi olmuştu?

Masada oturan herkes o ihtiyar delikanlıyı biliyordu. Merak etmiştik.

Hepimiz o ihtiyar delikanlıya sempati duyuyorduk. Yaşı hakkında tahminlerde bulunmaya çalıştık. “80” dedi, birisi. “Yok”, dedik. “Belki de 60–65’ti o zamanlar ama biz de genç olduğumuz için saçı beyazlamış herkesi 80 zannediyorduk.”

Yaklaşık bir 20 dakika yaşlı adam hakkında konuştuk.

Google’da bir araştırma yaptım. İhtiyar delikanlıyı soruşturdum. “Jet ski yapan ihtiyar büyükada” diye yazınca ekşi sözlükte bile vapuru jetski ile takip eden amca diye 3 sayfalık giriş yapıldığını gördüm.

Anladığım kadarıyla bu bey 65 yaşlarında eşini kaybedince kendine böyle bir hobi edinmiş. Jetskiye merak sarmış. Zaten gençliğinde milli yüzücü olduğu için denizle ve suyla dost bir yapısı olduğu aşikar.

İsmi Doğan Şahin. Hacı Bekir Lokumları’nın damadıymış. Adada, İstanbul’ da vs. bir sürü evleri, hanları, hamanları varmış. Mali durumu gayet yerinde yani. Hacı Bekir Lokumları’nın tek kızının damadı olduğu için de tüm yönetim ondaymış.

Arşivlerden bir röportajını okudum. Nebil Özgentürk’ün yazdığı.

Bu ihtiyar delikanlının denizle ilgili çılgınlığı yüzme ile başlamış. 15 yaşlarında.

Üniversite yıllarında ise önce yüzerek Sirkeci’den Büyükada’ya gelmiş.

Yetmemiş. Anadolu Kavağı’ndan Büyükada’ya yüzmüş.

Daha sonra ise hedefini büyütmüş.

Manş Denizi’ni 14 saatte yüzerek geçmiş.

“Doğrusu çok zordu. Manş’ın en tehlikeli ürünü denizanalarıydı. Çarptı mı ölüme kadar yolu vardı. Birkaç defa sıyırdı ama zor atlattım. 14 saat boyunca sadece su ve glikoz almak zorundaydım. Yoksa şişerdim. Durmak da mümkün değildi, hem yüzüyor hem glikoz alıyordum.” demiş röportajında Doğan Şahin Bey.

Eşi ölünce ilk sevdası olan yüzmeye dönmüş anladığım kadarıyla. Hatta 60’ından sonra Manş’ı geçen yüzücü olmayı da hayal etmiş ama kafasını bir direğe vurunca ve hastanelik olunca bu hayalini rafa kaldırmış.

Yinde de denizle ilgili başka bir hedef bulmuş kendine; jet ski.

Denizin içinde dalgalarla boğuşmak yerine denizin üstüne çıkmış ve süzülmeyi seçmiş.

Vapurların arkasından, yanından gitmesi de şov yapmak ya da hava atmak için değilmiş. İşi daha da zorlaştırmak içinmiş. Dalgasız suda jet ski kullanmak daha kolay olduğu için, o vapur dalgasına giriyor ve bu nedenle vapurları bekliyormuş.

Vapurun kendisi için dalga üreten bir makina olduğunu, pervane sularının ise orta kulaktan, parmak uçlarındaki adalelere kadar vücudunu çalıştırdığını belirten deniz tutkunu, “Vapurlara elimle tutunacak kadar yaklaşıyorum. Futbolcu gol atınca tribünleri selamlar. Ben de jet-ski üzerinde İstanbulluları selamlıyorum” şeklinde konuşmuştu.

Ben görmedim ama dediklerine göre jet skiye ters binme, jet ski ile takla atma gibi daha zor hareketler de Doğan Şahin Bey’deymiş.

Kanında mücadele ve “daha zoru, daha da zorunu başarmak” olan Doğan Bey jet ski ile sadece ada sularında kalmamış. Yüzerek geçtiği yolları bu sefer denizin üzerinden kat etmiş.

Hatta jet ski ile Mersin’nden Girne’ye de gitmiş. Kıbrıs’da alkışlarla karşılanmış.

Son birkaç senedir kendisini göremiyoruz. Umarım sağlığı yerindedir.

Bu sevdasını, tutkusunu çocuklarına, torunlarına geçirdi mi bilmiyorum.

Tek bildiğim hayallerinin peşinden gidersen başarırsın.

Yaşın hiç bir zaman geçmez.

Tek yapman gereken karar vermen ve harekete geçmen.

Sonra…

Sonra ne mi olur? Önce hayretle seni seyrederler. Sonra bir balık restaurantında adını bile bilmeyen insanlar senin yaptıklarını, başardıklarını konuşur. 65’inden sonra jet ski ye akrobatik binmek de olabilir bu, başka bir şey de.

Siz kendinizi niye durduruyorsunuz?

Hayal ettikleriniz için bugün bir adım atsanıza.

Sevgiyle,

Bahar Üner Anahmias

DIGIBRANDING KURUCUSU BAHAR ÜNER ANAHMİAS KİMDİR?

Bahar Üner Anahmias, Dijital Marka Stratejisti, Yazar, ve Girişimci; sürekli üreten bir anne, sevgi dolu bir dost, hayat enerjisi yüksek, öğrenme konusunda tutkusu ile fayda yaratmaya çalışan bir dünya insanıdır.

Bahar Üner Anahmias, İşletme Eğitimi ardından uzun yıllar Beiersdorf ve Henkel gibi uluslararası firmalarda Pazarlama konusunda çalışmalar yapmıştır. 2011 yılında Yeni Medya Yüksek Lisansı’nın ardından Dijital Pazarlama ve Yeni Medya İletişimi konusunda danışmanlıklar vermeye başlamıştır.

Öğrenme ve öğrendiklerini paylaşma konusunda bir tutkusu vardır. Bu tutkusu ile gazetelerde ve bloglarda yazılar yazmaktadır. Kendine ait Bir Kahve Molası adında da bir blogu vardır.

Anne olduktan sonra eğtim ve ebeveynlik konularına ilgi duymuştur. Bu konuda i-Mom adında bir uygulamanın da kurucu ortağıdır.

Halen Digibranding markası ile bilgilerini paylaştığı eğitimler vermektedir. www.digibranding.co

Harvard Universities, , UPenn, Yale, Northwestern University ve University of San Diego’da Dijital Pazarlama, SEO, Mobil Dizayn ve Eğitim üzerine online kurslar tamamlamıştır.