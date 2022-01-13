13 Oca 2022 - 10:31- Belediyeler G: 13 Oca 2022 - 10:32

Gölbaşı belediyesi’nden hayvan sağlığı için dezenfekte çalışması

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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek önderliğinde başlatılan çiftçi ve hayvancılara yönelik destek çalışmaları her alanda devam ediyor.

Gölbaşı belediyesi’nden hayvan sağlığı için dezenfekte çalışması mask
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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek önderliğinde başlatılan çiftçi ve hayvancılara yönelik destek çalışmaları her alanda devam ediyor.   

Çiftçilere ve hayvancılara destek olmayı düstur edindiklerini belirten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bu destek kapsamında gerçekleştirilen dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. “Kırsal belediyecilik anlayışı bizim şiarımızdır. Gölbaşı Belediyesi olarak, çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Hayvancılık işletmelerindeki, hayvanların sağlığını korumaya yönelik olarak yapılan dezenfekte ve ilaçlama işlemlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Hayvanlarımızın sağlığına büyük hassasiyet gösteriyoruz. Ülkemizin en eski mesleklerinden olan çiftçilik ve hayvancılık bizler için çok önemli” açıklamasında bulunan Başkan Ramazan Şimşek, ilaçlama çalışmalarına katılan çalışma arkadaşlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti.

Gölbaşı çiftçisinin yapılan desteklerle yüzü gülüyor

Gölbaşı Belediyesi olarak, her alanda vatandaşın yanında olduklarını belirten Başkan Ramazan Şimşek “Metropol bir ilçe olan Gölbaşı’nın var olan potansiyelini harekete geçirerek, ilçemizde tarım turizminin gelişmesi için Gölbaşı Kent Çiftliği Projesi’nin ardından büyük adımlar attık. Gölbaşı Tarım Turizmi Yol Haritasının Oluşturulması’ projesini başlatarak; Gölbaşı’nın verimli topraklarının değerlendirilmesi ve tarım turizminin başlaması ile bu projeler çiftçilerimize önemli gelir kaynağı oluşturarak refah seviyesini artıracak. Gölbaşı Belediyesi olarak, üreticilerin mağduriyetine destek olmak amacıyla imza attığımız kararla destek olmak için kişi başına %75 hibe ile 200kg. buğday yardımı sağladık. Önümüzdeki günlerde çiftçimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

13 Oca 2022 - 10:31 - Belediyeler

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