14 Oca 2022 - 11:01- Ekonomi G: 14 Oca 2022 - 11:02

TÜİK ücretli çalışan sayılarını açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

TÜİK ücretli çalışan sayılarını açıkladı mask
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Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Bir yılda çalışan sayısı yüzde 8,8 artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2021'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 artış gösterdi.

TÜİK'in yayımladığı ücretli çalışan istatistiklerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 754 bin 93 kişi iken, 2021 yılı Kasım ayında 13 milyon 880 bin 830 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarında, 2021 yılı Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 8,7 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,8 arttı.

14 Oca 2022 - 11:01 - Ekonomi

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