Can Dostların sıcak yuvaları Gölbaşı Belediyesi’nden

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öncülüğünde başlatılan sokak hayvanlarına yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Patiler evlerine bu defa okul bahçesinde kavuştu.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri can dostlar için okullarla yürüttüğü iş birliği çalışmalarını sürdürüyor. Hayvanlara karşı sorumluluk bilincinde örnek teşkil eden projelerine devam eden Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Anadolu Lisesi’nin talebi üzerine yaptığı köpek kulübesini okul bahçesine yerleştirerek sokak hayvanlarına sıcak bir yuva vermeyi amaçlıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yaptığı açıklamada “Daha önce de sokak hayvanlarımız için birçok çalışma gerçekleştirdik. Aşılama, mama temini, kulübeler, kedi evleri, kuş yuvaları gibi pek çok uygulama ile hayvanlarımıza sahip çıktık. Allah’ın sessiz kulları olan hayvanların, sesi olmak ve onların maruz kaldığı zorlukları gidermek adına Gölbaşı Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi. Başkan Şimşek, Gölbaşılılara verdikleri hizmette büyük işlere imza atan Fen İşleri ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.