Duygu Soylu ve Kenan Doğulu'dan düet

Duygu Soylu’nun yayınlanan ilk canlı performans albümü Kara Elmas (Live)’da yer alan Kenan Doğulu düeti “Baş Harfi Ben”in klibi yayınlandı

Sözleri ve bestesi Kenan Doğulu’ya ait olan ve Kara Elmas (Live) albümü için İstanbul'un en yeni caz kulübü The Badau'da çekilen videonun orkestra ekibinde Muzaffer Nezihi Egelioğlu, Nedim Ruacan ve Tolga Bilgin gibi Türkiye'nin önde gelen müzisyenleri Duygu Soylu ve Kenan Doğulu’ya eşlik etti.

Şarkının kayıt miks ve mastering’ini Göksel Elbüken üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Erdal Kaş yer aldı.