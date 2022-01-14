Duygu Soylu ve Kenan Doğulu'dan düet

Duygu Soylu’nun yayınlanan ilk canlı performans albümü Kara Elmas (Live)’da yer alan Kenan Doğulu düeti “Baş Harfi Ben”in klibi yayınlandı
Sözleri ve bestesi Kenan Doğulu’ya ait olan ve Kara Elmas (Live) albümü için İstanbul'un en yeni caz kulübü The Badau'da çekilen videonun orkestra ekibinde Muzaffer Nezihi Egelioğlu, Nedim Ruacan ve Tolga Bilgin gibi Türkiye'nin önde gelen müzisyenleri Duygu Soylu ve Kenan Doğulu’ya eşlik etti.
Şarkının kayıt miks ve mastering’ini Göksel Elbüken üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Erdal Kaş yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.