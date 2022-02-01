01 Şub 2022 - 09:51- Yaşam G: 01 Şub 2022 - 09:52

Öksürüğü en çabuk ne keser? Kuru öksürük sebebi ne olabilir? İşte Mucizevi Çözüm!

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Öksürük, insan vücudunun ani bir tepkisi ve refleksidir. Günlük yaşamda ve klinik uygulamada çok yaygın bir semptomdur. Bir çok kişi hayatı boyunca sürekli öksürük atakları geçirir.
Öksürüğü en çabuk ne keser? Kuru öksürük sebebi ne olabilir? İşte Mucizevi Çözüm! mask
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Artan Kovid-19 vakalarına ek olarak soğuk havaların da etkisiyle grip ve soğuk algınlığı gibi şikayetler artış gösterdi. Zaman zaman kısa süreli öksürükler; akciğer hastalıkları, alerji, solunum sistemi enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişiyor olsa da, uzun süreli ve boğazı rahatsız eden öksürükler ise yeni bir hastalığın habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, geçmeyen öksürük şikayetlerine iyi gelecek mucizevi kür tarifini anlatıyor. 

Malzemeler 

2 yemek kaşığı bal,2 yemek kaşığı sirke,Bir tutam tarçın,2 yemek kaşığı limon.

Hazırlanışı

Boğazınızda gıcıklanma ve vücudunuzda bir kırgınlık hissi var ise bir fincan soğuk suya malzemeleri koyup karıştırın. Karışımı içtikten bir saat sonra, şikayetlerinizin geçeceğine şahit olacaksınız. 
# Öksürüğü en çabuk ne keser, Kuru öksürük sebebi ne olabilir

01 Şub 2022 - 09:51 - Yaşam

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