Karlı Şubat Ayında Sanatın Sıcaklığı!

Çankaya Belediyesi, karlı başlayan Şubat ayını kültür sanat merkezlerinde düzenlenen konser, tiyatro, sergi ve söyleşilerle ısıtmaya hazır. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ve Fikret Otyam Sanat Merkezi yeni sergi ve etkinlik programlarını vatandaşlarla buluşturmaya Şubat’ta da devam ediyor.

FİKRET OTYAM’DA YENİ BİR SERGİ: FÜSUN’UN KADINLARI

Hacettepe Üniversitesi GSF Öğretim Görevlisi seramik sanatçısı Füsun Kavalcı, “Çağlar boyu kadınlardan ben en çok Anadolu kadını olmak isterim” diyerek yola çıktığı yeni çalışmasında kadını sorguluyor. “Füsun’un Kadınları” adını verdiği sergisiyle 26 Şubat’tan 26 Nisan’a dek Eskişehir Yolu’nda yer alan Fikret Otyam Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

LATİN AMERİKA FİLMLERİ ZAMANI

El Salvador, Guatemala, Kosta Rika, Meksika, Panama ve Peru’nun 200. Bağımsızlık Yılı dolayısıyla Büyükelçiliklerle birlikte düzenlenen film haftası 4 Şubat’ta başlıyor. Latin Amerika filmlerinden örneklerin izleyici ile buluşacağı etkinlik, 7 Şubat’a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde her gün saat 17.00’de başlayacak.

“14 Şubat Dünya Öykü Günü”nde öykü yazarları Emrah Öztürk, Tekgül Arı, Türker Ayyıldız ve Nil Sakman, Pelin Buzluk’un moderatörlüğünde bir araya gelip Öyküde Kent Yansımaları sohbetiyle edebiyatseverleri bir araya getirecekler.

Sabahattin Ali Konferans Salonu bu ay ayrıca ödüllü belgesel animasyon filmi Yükseliş’i de 19 Şubat’ta Ankaralılarla buluşturacak.

TATİLDE ÇOCUK OYUNLARI DEVAM EDİYOR

Çankaya Belediyesinin, eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan çocuklar için düzenlediği Oyun Festivalinin 4 Şubat’a kadar sürecek etkinlikleri ise şöyle: Kök Sahne’nin sahnelediği Ağacın Hikayesi, Boş Sahne’den Da Vinci Bana Dedi ki ve Chimidyue oyunları ve CafeTürk Müzik&Art’ın sahnelediği Aridu Galaktik DJ.

SERGİLER… KONSERLER… TİYATRO OYUNLARI…

Çankaya Belediyesi ve Japonya’nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde, Japon Yokai kültüründen esintilerin izleneceği “Yokai Geçit Töreni: Japonya’dan Doğaüstü Varlıklar” sergisi 16 Şubat’ta Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi açılacak. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi ise 2 ay sürecek Genç Dalga başlığı altında “Genç Figür”, “Genç Soyut” ve “Genç 3. Boyut” sergileri Ankara ve yakın çevresindeki genç sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapacak.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 2 Şubat’ta Agora Senfoni Orkestrası’nın Açıklamalı Kasik Müzik Konseri’nde, Şef Murat Ömür Tuncer yönetiminde Akademi Solistleri, 3 Şubat’ta “Tekrar Birlikte” diyerek bir araya gelen sanatçılar Adelya Ateşoğlu, Elif Kuştan, Sarklana Gani ve Dritan Gani sahne alacak.

Sanatçı Nuri Gökaşan’ın yazıp yönettiği “Adam Adam” tek kişilik oyunu Yılmaz Güney Sahnesi’nde 24 Şubat günü saat 20.00’de Çankaya izleyicisi ile buluşacak.