01 Şub 2022 - 11:29- Belediyeler G: 01 Şub 2022 - 11:30

Pursaklar’ın Gençleri Kayak Şenliği’nde Buluştu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Elmadağ Kayak Şenliklerine katılan Erdemli Gençlik üyeleri, kış mevsiminin vazgeçilmezi olan kayak sporunun keyfini çıkardı. 
Pursaklar’ın Gençleri Kayak Şenliği’nde Buluştu! mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara’yı etkisi altına alan kar yağışı kayak severlerin yüzünü güldürdü. Pursaklar Belediyesi tarafından Elmadağ Kayak Merkezi’ne götürülen Erdemli Gençlik üyeleri, yarıyıl tatilinde kayak sporu yapmanın keyfini yaşadı.

 Erdemli Gençlik üyeleri, kızaklarla kaymaya çalışırken renkli görüntüler oluştu. Kayak merkezindeki gençler, at sırtında karlar üzerinde gezinti yapmanın da mutluluğunu yaşadı. Gün boyu kayak merkezinde eğlenen erdemli gençlik üyelerine, Pursaklar Belediyesi tarafından kayak merkezlerinin vazgeçilmezi olan ekmek arası sucuk ikram edildi. 

‘‘Yarının yöneticileri siz şimdi eğlenin, biz çalışalım’’ 

Erdemli Gençlik Üyelerine, eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Erdemli gençlik üyelerimiz, Elmadağ Kayak merkezinde kızak kayarak, ata binerek, kar üstünde sucuk-ekmek yiyerek gönüllerince eğlendiler. Gençlerimize hizmet etmek, mutluluklarını artırmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yarının yöneticileri siz şimdi eğlenin, biz çalışalım’’ dedi.
# pursaklar belediyesi, Pursaklar kayak şenliği, Elmadağ Kayak Şenlikleri

01 Şub 2022 - 11:29 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar'da Sokak Hayvanları Yanlız Değil! mask
Pursaklar'da Sokak Hayvanları Yanlız Değil!
Karlı Şubat Ayında Sanatın Sıcaklığı! mask
Karlı Şubat Ayında Sanatın Sıcaklığı!
Çocukları Üşümesin Diye…Sıcacık Hediyeler! mask
Çocukları Üşümesin Diye…Sıcacık Hediyeler!
Başkent Millet Bahçesi Çocuklarla Renklendi mask
Başkent Millet Bahçesi Çocuklarla Renklendi
Geleceğin yüzücüleri Etimesgut'ta yetişiyor... mask
Geleceğin yüzücüleri Etimesgut'ta yetişiyor...
Sma’lı zehra meva bebek’in bağış kampanyası tamamlandı! mask
Sma’lı zehra meva bebek’in bağış kampanyası tamamlandı!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status