02 Şub 2022 - 11:06- Belediyeler G: 02 Şub 2022 - 11:07

Pursaklar'da Okullarda Dezenfekte Çalışması Başlatıldı!

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Pursaklar Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri için ara tatil dönemde tüm okullarda dezenfekte çalışmaları yürütüyor.
Pursaklar'da Okullarda Dezenfekte Çalışması Başlatıldı! mask
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Eğitim ve öğretime verilen arayı fırsata çeviren Pursaklar Belediyesi,  ilçe genelindeki tüm okullarda, temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında; derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, idari binalar, sosyal alanlar, kafeteryalar, salonlar, eğitim materyalleri ve oyun alanları özenle dezenfekte edilerek steril hale getirildi.

‘‘Yıl boyunca eğitim alanlarımızı, daha temiz ve steril hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz’’

Okulların tüm ortak kullanım alanlarının titizlikle dezenfekte edildiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Geleceğimize yön verecek olan çocuklarımızın daha temiz, hijyenik ve güvenli ortamlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için ilçe genelindeki okullarımızda dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yıl boyunca eğitim alanlarımızı, daha temiz ve steril hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.
# pursaklar belediyesi

02 Şub 2022 - 11:06 - Belediyeler

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