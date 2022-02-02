02 Şub 2022 - 14:44- Belediyeler G: 02 Şub 2022 - 14:45

Sincan Belediyesi Yarı Yıl Tatilinde Okulları Dezenfekte Etti!

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Sincan Belediyesi öğrencilerin sağlığı ve hijyeni için kolları sıvadı.  Yarı yıl tatilinde öğrencileri ve öğretmenleri korona virüs salgınından korumak için Sincan’da bulunan 133 okulda detaylı bir dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Sincan Belediyesi Yarı Yıl Tatilinde Okulları Dezenfekte Etti! mask
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 3 ekip, 9 personel, 3 araç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne destek olmak amacıyla okulları dezenfekte ediyor. Okullarda dezenfekte çalışmaları tamamlandı. 

133 OKULDA DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Sınıflar, kapı kolları, koridorlar, lavabolar, toplantı ve konferans solonu gibi öğrenci ve öğretmenlerin yoğunlukla bulunduğu her alan dezenfekte edildi. İlçede 133 okulda dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

 ÖĞRENCİLERİMİZ TEMİZ ORTAMDA DESRLERE BAŞLASIN

Vatandaşların sağlığı için ilçede her türlü önlemlerin alındığını ifade eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “İlçemizde faaliyette bulunan okullarda öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı için gereken tüm önlemleri alıyoruz.

Öğrencilerimizin temiz bir ortamda derslere başlanmasını hedefliyoruz. Bunun için okullarımız dezenfekte ediliyor. Ailelerimiz müsterih olsunlar.” ifadelerini kullandı.
# Sincan belediye başkanlığı

02 Şub 2022 - 14:44 - Belediyeler

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