Kahramankazan’da minik kalpleri sıcacık tutacak hediyeler
Kahramankazan Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını unutmadı. Belediye ekipleri ziyaret ettikleri evlerde çocuklara bot, kaban, kazak, eldiven ve bere gibi kışlık giysi yardımında bulundu. Minik kalplere yapılan bu sıcacık dokunuş sonrasında miniklerin sevinci görülmeye değerdi. Yeni giysi ve botlarını alan minikler kıyafetlerini hemen denedi. Aileler bu anlamlı hediyelerden dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti. Bu kapsamda 500 çocuğa kışlık giysi ve bot hediye edilirken, ekipler miniklere oyuncak hediye etmeyi de ihmal etmedi.
Hiçbir çocuğumuz üşümesin
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, nüfusu 58 bine yaklaşan ilçelerinde büyük bir aile olduklarını belirterek, başkan seçildiği günden bu yana toplumun tüm kesimleriyle yakından ilgilendiklerini söyledi. Türkiye'nin geleceği olan minik yavruların her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Oğuz, "Onların mutlulukları ve gülümsemeleri her şeyden önemli.
Gönül belediyeciliği çalışmaları ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerimizi ve minik yavrularımızı yalnızca bu soğuk kış günlerinde değil hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Hiçbir çocuğumuzun ve ailemizin üşümemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.