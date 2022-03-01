Ankara Haber: Yaşamkent pazar yerinin üstü kapanıyor...

Belediye, Yaşamkent pazar yerinin üst kapama ve yenileme çalışmalarına başladı. 3 bin 450 metrekarelik pazaryerinin üst kapama çalışması tamamladığında haftanın her günü işlevi olan, konser ve etkinliklerin de düzenlenebileceği kent meydanına dönüşecek.

Önceki dönemde pazar yerlerini yenileyen bazılarını kapalı pazar yerine dönüştüren Çankaya Belediyesi, 2021 sonbaharında başladığı Aşıkpaşa, Mürsel Uluç ve Keklikpınarı pazar yerlerinin üstünün kapatılması çalışmalarına devam ediyor. 7 GÜN YAŞAYAN KENT MEYDANLARI Çalışmalar hakkında bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pazar yerleri haftanın bir günü sebze meyve kıyafet satışı yapılan yerler olarak işlev görüyordu.

Biz pazar yerlerini haftanın her günü vatandaşların yararlanabileceği sosyal faaliyetlerini sürdürebileceği kent meydanları haline dönüştürdük. İlkini 100. Yıl Pazaryerinde başlattığımız kent meydanı pazaryeri konseptini tüm pazarlarımızda uygulayacağız. Yaşamkent pazar yerimizi 2022 yılında açtığımızda, bu bölge spor ve kültür sanat etkinlerinin rahatça yapabileceği yedi gün yaşayan kent meydanı haline gelecek" dedi.