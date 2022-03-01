01 Mar 2022 - 10:08- Belediyeler G: 01 Mar 2022 - 10:09

Ankara Haber: Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açılıyor...

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Mamak Belediyesi, Trafik Eğitim Vakfı ile ortaklaşa çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı bir nesil olması hedefiyle ilçeye kazandırdığı “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” açılış için gün sayıyor.
Ankara Haber: Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açılıyor... mask
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Durali Alıç Mahallesi’nde 5400 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan ve içinde yaya geçitleri, dönel kavşaklar, konutlar, hastane, okul, anfi tiyatro, kafeterya, kule, bisiklet yolu, tren yolu, sinyalizasyonlar, yön işaretleri gibi trafik levhalarının olduğu trafik eğitim parkında, çocuklar, özel olarak dizayn edilen araçlara binerek, trafik kurallarını görerek ve yaşayarak öğrenme fırsatı yakalayacak.

Şehir görünümüne sahip bu özel projede, çocukların  trafikte karşılaşabilecekleri, tren istasyonu, benzin istasyonu, ilk yardım eğitim binası, trafik eğitim binası, tünel, trafik ve deprem eğitimi için eğitim alanları da bulunuyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkı 5 Mart Cumartesi günü Saat:14.00’da Mamaklıların hizmetine sunulacak.

Becerilerini geliştirecekler

Parkta çocuklar eğitim alırken, yetişkinler için de dinlenme alanları oluşturduklarını ifade eden Başkan Köse, “Gelecek nesillerin kentsel ve sosyal yaşantı içinde karşı karşıya kalacakları durumları küçük yaşlarda tecrübe etmeleri ve eğitim almaları için farklı uygulama alanları oluşturuyoruz. Bu kapsamda da minyatür bir kent oluşturduk. Çocuklarımız bu proje ile trafik bilincini geliştirip, yaya, araç trafiği ve kazalara karşı uygulamalar yaparak, günlük hayattaki becerilerini artıracaklar” dedi.

01 Mar 2022 - 10:08 - Belediyeler

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