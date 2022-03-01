Keçiören belediyesi personeline sertifikalı hijyen eğitimi...

Belediye bünyesinde gıda, temizlik ve kuaför birimlerinde görevli personele yönelik Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Etlik Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından Sertifikalı Hijyen Eğitimi verildi.
Eğitimde; gıda ve gıda ile temas eden malzeme ve yüzeylerin hijyeni, kişilerin hijyeni, gıdanın işletmeye gelişinden tüketimine kadarki sürede uyulması gereken kurallara ilişkin bilgiler aktarıldı. Programda ayrıca büro ve ortak kullanım alanlarının hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak temizlenme yöntemleri de anlatıldı.
Periyodik aralıklarla iki hafta boyunca devam edecek sertifikalı eğitimlerin ardından, katılımcı personele sertifika verilecek.
Pandemiyle birlikte hijyen kurallarının daha da önem kazandığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmet içi eğitimlerle temizlik kuralları konusunda personeli bilinçlendirdiklerini, sağlıklı gıda tüketimi ve temiz çalışma ortamı için denetimlerin de aralıksız gerçekleştirildiğini kaydetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.